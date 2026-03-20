Capturan a Objetivo Prioritario en Nuevo León y Aseguran Equipo Táctico; Hay Más Detenidos

Tras ejecutarse 10 órdenes de cateo de manera simultánea en distintos puntos del municipio de Cerralvo, Nuevo León, fueron detenidas cuatro personas y se aseguró equipo táctico.

En el comunicado emitido por la Fiscalía de Nuevo León, se informó que las acciones fueron derivadas de una investigación por los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y aseguramiento de narcóticos, personas y objetos relacionados con los hechos.

🚨FISCALÍA INFORMA🚨



Como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, agentes ministeriales de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de… pic.twitter.com/p13eaTGz21 — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) March 20, 2026

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¿Qué se obtuvo durante la ejecución de los 10 cateos?

En el reporte de las autoridades se comunicó que obtuvieron lo siguiente:

3 domicilios intervenidos con hallazgos positivos en la colonias Centro, Popular e Industrial de Cerralvo los cuales quedaron asegurados por el Ministerio Público especializado, bajo resguardo de la autoridad correspondiente.

Cuatro personas detenidas, donde se destaca la localización y detención de un objetivo prioritario en esa zona identificado como Luciano “N” .

. Aseguramiento de equipo táctico con identificativos de un grupo delictivo, cartuchos de armas de alto calibre, cargadores y diversos tipos de enervantes.

Las investigaciones y el operativo por parte de agentes ministeriales de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros, la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal seguirán.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce la identidad de los otros tres detenidos.

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