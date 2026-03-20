Fiscalía CDMX Separa Temporalmente a “Lady Pepitas”, Funcionaria que Ofendió a Policía Auxiliar.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que determinó suspender temporalmente del cargo a una servidora pública, quien fue exhibida en redes sociales el pasado 15 de marzo de 2026, luego de haber ofendido a una policía auxiliar en el Estadio Olímpico Universitario, durante el encuentro de Pumas vs. Cruz Azul.

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La fiscalía capitalina señaló que de acuerdo con el reglamento interno de la institución, las conductas atribuidas a la persona investigada "podrían constituir afectaciones a la imagen institucional", así como un posible abandono del servicio durante su horario laboral.

Por lo tanto, este viernes 20 de marzo 2026, se le notificó personalmente la medida de suspensión temporal a la servidora pública en su centro de trabajo. Previamente, el miércoles, se le informó por conducto de su superior jerárquico y mediante correo electrónico institucional.

¿Qué pasará con la funcionaria que ofendió a la policía auxiliar?

La fiscalía capitalina señaló que la persona involucrada será sujeta al procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos, instancia que determinará si existe responsabilidad administrativa y, en su caso, las sanciones correspondientes conforme a la gravedad de los hechos, las cuales pueden incluir desde amonestación hasta destitución del cargo.

La Fiscalía CDMX reitera que cualquier conducta que comprometa el servicio público será investigada y sancionada conforme a la normatividad interna, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento institucional y preservar la confianza de la ciudadanía.

¿Qué hizo la funcionaria en el Estadio Olímpico Universitario?

El sábado 14 de marzo pasado, la servidora pública, ofendió a una policía auxiliar en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario durante el encuentro Pumas vs. Cruz Azul.

"No somos iguales, no me hables de tú, yo sí fui a la escuela, a ustedes las quitaron de vender pepitas", dijo. Luego de esto fue llamada “Lady Pepitas”.

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