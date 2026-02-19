Detienen a ‘Lady Naucalpan’, Mujer que Amenazó y Mordió a Ciclista en Polanco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó la detención de la mujer que amenazó y mordió a un ciclista en Polanco, conocida en redes sociales como ‘Lady Naucalpan’,

La SSC informó que elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) atendieron una riña entre un grupo de mujeres en la avenida Presidente Masaryk y la calle Hegel, alcaldía Miguel Hidalgo.

De inmediato, las uniformadas llegaron y separaron a las involucradas; sin embargo, dos de ellas trataron de darse a la fuga a bordo de un automóvil, mismo que dirigieron hacia una de las policías con la finalidad de dañar su integridad física.

Lady Naucalpan, presentada ante Juez Cívico

Una vez controlada la situación, una de las mujeres, ‘Lady Naucalpan’, comenzó a insultar y amenazar a las oficiales, y refirió ser familiar de un funcionario del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

Por lo anterior, la mujer de 23 años fue detenida y puesta a disposición del Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

Con información de N+

