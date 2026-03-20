EUA Investiga a Petro, Según el NYT; Presidente de Colombia Responde a Supuestas Acusaciones

La Justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informa este viernes The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.

El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, en las que participan fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agrega el diario.

El periódico neoyorquino también apunta que las investigaciones se encuentran en su fase inicial y que se desconoce si alguna de ellas derivará en cargos penales contra el mandatario. Además, señala que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya favorecido el inicio de dichas investigaciones.

La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron durante los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en esta materia y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

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Presidente de Colombia responde a supuestas acusaciones

Mediante redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no existe una sola investigación sobre relación con narcotraficantes, "por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dedique diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exikio de mi familia, a denunciar los vínculos entre lao narcotraficante más poderosos y los políticos en el congreso de la república y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos en lo que denominó la época de la gobernanza paramilitar".

"Respecto a mis campañas siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La.investihacion productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describrión ni un solo peso de narcotraficamyes porque es minorden y mi principio personal como líder político", añadió el mandatario.

Como bien sabe @elespectador en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dedique diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exikio… https://t.co/U4J0etQB5T — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2026

Además, el Gobierno de Colombia también respondió que las acusaciones contra el presidente, Gustavo Petro, "carecen de fundamento", luego de que el diario The New York Times informara que el mandatario estaría siendo investigado por la Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones mencionadas en el informe. Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal y fáctico", declaró la Embajada colombiana en Washington en un comunicado.

EUA reactiva visa a Gustavo Petro

En septiembre de 2025, Estados Unidos revocó la visa a Petro después de que el colombiano participara en un acto en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de su Gobierno en relación con la guerra en Gaza.

Sin embargo, este martes Petro señaló que el Gobierno estadounidense le reactivó el visado hasta el final de su mandato, que concluirá el próximo 7 de agosto.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que sostuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos Gobiernos y al encuentro que mantuvieron ambos mandatarios el 3 de febrero.

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Con información de N+ y EFE