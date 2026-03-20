Ya es Primavera 2026 en México: Así la Recibieron en Teotihuacán y Chichén Itzá

Este viernes, 20 de marzo de 2026, llegó la primavera a México, te decimos cómo fue el equinoccio en las zonas arqueológicas de Teotihuacán y Chichén Itzá.

Cabe recordar que el equinoccio de primavera es el que determina el cambio de estación en todo el mundo. Aunque éste ocurre a distintas horas según el país donde una persona habite.

En México, la primavera inició hoy a las 08:46 horas (tiempo del centro de México), de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llegó sin frentes fríos y con una ola de calor en varios estados del país:

Sonora.

Chihuahua (suroeste).

Durango (noroeste y suroeste).

Sinaloa (este).

Jalisco (centro).

Guerrero (centro y sur).

Colima.

Michoacán.

Oaxaca.

Chiapas.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la palabra equinoccio hace referencia a que el día es igual que la noche, es decir que ambos duran 12 horas en todas las regiones del planeta, excepto las Polares. Durante este instante, el Sol se encuentra directamente sobre el Ecuador, por lo que ambos hemisferios reciben casi la misma cantidad de luz solar.

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Así recibieron la primavera 2026 en Teotihuacán y Chichén Itzá

Como todos los años, miles de personas acuden a las zonas arqueológicas a presenciar el equinoccio de primavera, un fenómeno astronómico en el que Sol está directamente sobre el ecuador terrestre y, por tanto, los días y las noches tienen aproximadamente la misma duración , es decir doce horas.

En Teotihuacán, Estado de México, personas en su mayoría vestidas de blanco dieron la bienvenida a la primavera, que oficialmente entró hoy 20 de marzo de 2026.

Desde muy temprano, visitantes nacionales y extranjeros ingresaron a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, por lo que las autoridades los instaron a mantenerse bien hidratados y utilizar paraguas o sombreros para protegerse del sol.

En Chichén Itzá, Yucatán, los turistas también llegaron desde muy temprano para presenciar el equinoccio de primavera. Sin embargo, el juego de luces que se proyecta en el basamento de Kukulcán podrá verse un par de días después.

Las autoridades implementaron un operativo de seguridad, en colaboración con el Instituto Nacional Migración (INM), paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil y Policía estatal.

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Con información de N+

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