¿A Qué Hora Es el Equinoccio de Primavera y Qué Es? En Este Momento Cambia la Estación en México

No sólo las tardes calurosas anuncian el cambio de estación en México, hay un fenómeno astronómico que marca el inicio de la primavera este 2026: el equinoccio. Y en N+ te decimos a qué hora ocurrirá exactamente y qué significa.

Si bien ya te habíamos adelantado cuándo es el equinoccio de primavera e incluso te compartimos algunos datos de cómo se ve este fenómeno desde el espacio. Vale la pena repasar en qué momento se acabará el invierno.

De hecho, este año ha sido particularmente activo en cuanto a fenómenos astronómicos se refiere, toda vez que ha habido eclipses lunares observables desde México, lluvias de meteoros y conjunciones planetarias. Por lo que en una nota previa ya te hemos compartido el calendario astronómico de 2026.

Aunque el satélite natural de la Tierra también ha robado la atención de los amantes del cosmos, por lo que te adelantamos todas las fechas en las que se podrá ver Luna Llena y con qué nombre se le conoce por mes.

Video: Equinoccio de Primavera 2026 A qué Hora Será en Veracruz

¿A qué hora es el equinoccio de primavera en México?

Si bien las tardes calurosas ya han dado pistas del fin del invierno, lo cierto es que el equinoccio de primavera es el que determina el cambio de estación en todo el mundo.

Aunque éste ocurre a distintas horas según el país donde una persona habite, por ejemplo, en México ocurrirá este viernes 20 de marzo de 2026 a las 08:46 horas (tiempo del centro de México).

Y aunque en el hemisferio norte, en el que se ubica México, cambia la estación a primavera, en el Hemisferio Sur ocurre a la inversa, la estación cambia a otoño.

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#Universo | El #equinoccio de #primavera llegará al hemisferio norte 🌞🌹

📅 Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026.

⏰ Hora: 08:46 (Tiempo del Centro de México) pic.twitter.com/JQ4OhasIRX — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) March 20, 2026

Pero, ¿qué es el equinoccio de primavera?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la palabra equinoccio hace referencia a que el día es igual que la noche, es decir que ambos duran 12 horas en todas las regiones del planeta, excepto las Polares.

Se trata de un momento en el tiempo en el que el Eje de la Tierra no está inclinado ni hacia el Sol, sino que está completamente vertical, lo que hace que el día y la noche sean iguales en todo el mundo. Y por supuesto marca el cambio de estación de invierno a primavera y del verano al otoño.

Durante este instante, el Sol se encuentra directamente sobre el Ecuador, por lo que ambos hemisferios reciben casi la misma cantidad de luz solar.

De acuerdo con el sitio especializado Starwalk, las semanas cercanas a los equinoccios están entre las mejores épocas para observar las auroras boreales. Durante los meses de marzo y septiembre, el campo magnético de la Tierra interactúa con mayor eficiencia con el viento solar, lo que provoca mayor actividad geomagnética.

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