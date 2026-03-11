Festival Equinoccio 2026 en San Andrés Cholula, Puebla ¿Qué Artistas Invitados Llegarán?

Se acerca el inicio de la primavera y en varios municipios del estado de Puebla se alistan para recibirla. Tal es el caso de San Andrés Cholula con el Festival Equinoccio 2026.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre esta celebración tradicional de este municipio: las fechas en que se realizará y los artistas que ofrecerán sus conciertos.

Festival Equinoccio 2026 en San Andrés Cholula, Puebla: Fechas, sede y actividades

El Festival Equinoccio 2026 en el municipio poblano de San Andrés Cholula se realizará del 20 al 22 de marzo teniendo como sede principal el Parque Intermunicipal de esta demarcación.

En dicho lugar se instalará un corredor cultural con diversas presentaciones artísticas a lo largo de los tres días de evento, en donde se incluirán espectáculos de danza, circo y música.

De entre las actividades que se realizarán, destaca la representación del Ritual a Quetzalcóatl creado por el doctor Roberto Cristóbal Ramírez Macip en el Patio de los Altares a las 19:00 horas el 21 de marzo.

También se llevarán a cabo el tradicional concurso de pulque; el corredor de armonización energética con rituales y limpias espirituales; demostraciones de juego de pelota; clases de yoga; talleres y otras actividades para toda la familia, mismas que se darán a conocer junto con los horarios en días próximos.

Artistas invitados para el Festival Equinoccio 2026 en San Andrés Cholula, Puebla

El Festival Equinoccio 2026 contará con tres artistas invitados mismos que se presentarán en espectáculos principales: El grupo Marca Registrada dará su concierto el viernes 20, mientras que Los Ángeles Azules y La Sonora Dinamita lo harán la noche del 21 de marzo.

La presidenta municipal Guadalupe Cuautle Torres subrayó que el equinoccio de primavera tiene un significado especial para San Andrés Cholula, al ser un territorio donde la historia, las tradiciones y el legado ancestral forman parte de la vida cotidiana.

