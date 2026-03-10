Presentan Cuexliber 2026 en Puebla ¿Cuándo Será el Festival en el Volcán Más Pequeño del Mundo?

El mes de marzo traerá actividades culturales importantes en la capital poblana y sus juntas auxiliares, un ejemplo de ello es el Cuexliber 2026 en inmediaciones del Cuexcomate, mejor conocido el volcán más pequeño del mundo.

En N+ Puebla te damos todos los detalles sobre este festival que se realizará en La Libertad, demarcación ubicada al norte de la capital poblana: las fechas en que se llevará a cabo, las actividades programadas y sus horarios.

Festival Cuexliber 2026 en La Libertad, Puebla: Fechas, actividades y horarios

De acuerdo con la información publicada por la presidencia auxiliar de la junta auxiliar de La Libertad, el Cuexliber 2026 se realizará del 12 al 15 de marzo y se llevarán a cabo las siguientes actividades:

El jueves 12 de marzo iniciará la exposición y venta de emprendedores a las 11:00 horas, a las 12:00 dará una conferencia la coach de vida Paola Richards. A las 16:00 se presentará el baile folclórico Raíces de Puebla mientras que a las 17:00 lo hará la Botarga Michilector, finalizando a las 17:30 horas con un concurso de trabalenguas.

El viernes 13 de marzo a las 12:00 horas se presentará el evento T-Larte, siguiendo a las 15:00 con una plática de Flory Galván sobre el tarot. A las 16:00 horas se realizará una presentación de marimba para cerrar el día con dos talleres infantiles, a las 17:00 horas “Gato con cartas” y a las 17:30 “Máscaras”.

El sábado 14 de marzo a las 12:00 horas se llevará a cabo una función de cuentacuentos, a las 16:00 se presentará el grupo Raíces de Puebla y a las 17:00 horas el Grupo Cartagena con música de los 80’s y 90’s.

El domingo 15 de marzo la terapeuta holística Itzeu Morales dará una plática a las 12:00 horas cerrando las actividades del festival a las 17:00 con la presentación de Chikyboy.

¿Cómo llegar al Volcán Cuexcomate en Puebla?

El volcán Cuexcomate se encuentra en la junta auxiliar de La Libertad en la ciudad de Puebla, específicamente en la 2 Poniente y 3 Norte, cerca del Bulevar Esteban de Antuñano.

Leyenda del Cuexcomate, el "Volcán más Pequeño del Mundo" en Puebla

Las principales opciones de transporte público incluyen la ruta JBS "Los Morados", las cuales suelen cubrir hacia el centro. También transitan las rutas 10, 11, 3 y 76, que conectan con puntos clave como la CAPU, Paseo Bravo y la junta auxiliar Ignacio Zaragoza.

