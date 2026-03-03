El Niño Gabriel Tiene Cuatro Años de Edad y Ya Dirige Orquestas Sinfónicas en Puebla

Gabriel Castillo Amador, un niño poblano de tan solo 4 años de edad ha cautivado al mundo artístico por la forma de dirigir orquestas.

Recientemente, fue captado en video al lado de grandes maestros en Puebla compartiendo la pasión por la música.

¿Quién es Gabriel Castillo Amador? El niño viral que dirige orquestas sinfónicas en Puebla

Antonio es padre de Gabriel y proviene de San Felipe Otlaltepec, tierra de músicos, perteneciente al municipio de Tepexi de Rodríguez.

Desde muy pequeño mostró pasión por la música. Así lo explicó el mismo “Gabi” para la cámara de NMás Puebla.

Historia de Gabriel Castillo Amador: El Niño Director de Orquesta en Puebla

Me invitó un maestro a que me subiera y que dirigiera con él

“Gabi” disfruta de la música clásica desde que nació en Puebla capital

Actualmente, ensaya en los jardines de su casa ubicada en la colonia Antorchista, al sur de la ciudad de Puebla. Pero el talento por asimilar el ritmo y la armonía lo trae desde antes de nacer, de acuerdo con su mamá Josefina.

Digamos que nato porque desde que estaba yo embarazada, mi esposo ponía mucha música clásica, y pues así seguimos. Igual nació, le ponemos música clásica, música de cuna, y pues ya después cuando ya vimos sus palmaditas y movía las manitas.

Especialistas aseguran que el coeficiente intelectual del pequeño es de seis años, por lo que Gabi ha recibido la oportunidad de compartir escenario con directores de orquesta.

#Puebla #directordeorquesta #MusicaMexicana #SanFelipeOtlaltepec ♬ sonido original - hecrof @hecrof Fui a buscar al pequeño director viral y me encontré con una historia hermosa que aquí les comparto. Él es Gabriel Castillo Amador, tiene 4 años y lleva la música en la sangre. Hoy nos cuenta cómo es su vida entre tamboras y platillos, siempre con el respaldo increíble de sus papás, Antonio (originario de San Felipe Otlaltepec) y Josefina. Este es un pedacito de la cultura viva que suena en nuestras calles. Quédense a conocer a Gabi. 🥁🎺 #Documental

El camino de Gabriel apenas comienza, pues le han llegado varias propuestas para recibir beca y cumplir el sueño de ser director de orquesta.

