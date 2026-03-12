Festival de Equinoccio 2026 en Chignahuapan, Puebla; Una Forma Ancestral de Recibir la Primavera

Se acerca el inicio de la primavera y en varios municipios del estado de Puebla se alistan para recibirla. Tal es el caso del pueblo mágico de Chignahuapan, con el Festival de Equinoccio 2026.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre esta celebración ancestral de este municipio: las fechas en que se realizará, las actividades por llevarse a cabo y sus horarios.

Festival de Equinoccio 2026 en Chignahuapan, Puebla: Fechas, actividades y horarios

El Festival de Equinoccio 2026 en Chignahuapan se realizará los días 20 y 21 de marzo, teniendo como sedes la Explanada Municipal, la Calzada de las Almas y el Teatro al Aire Libre.

El evento iniciará el viernes 20 de marzo a las 07:30 horas en la Explanada Municipal donde se congregará a los participantes para a las 08:15 iniciar la caminata por la Calzada de las Almas hacia el Teatro al Aire Libre.

A las 08:45 horas iniciará el Ritual de Equinoccio “Apertura de los siete rumbos”, mientras que a las 09:00 se realizará el Ritual Solar de Energías y Limpias.

Las actividades continúan el sábado 21 de marzo a las 09:00 horas de nueva cuenta con el Ritual de Equinoccio “Apertura de los siete rumbos”, a las 10:00 el Ritual Solar de Energías y Limpias, mientras que a las 11:00 se realizará la Exhibición de Papalotes Monumentales, misma que continuará hasta las 17:30 horas.

La fiesta continúa a las 18:30 horas con una representación artística del Festival de Equinoccio, y a las 20:00 se llevará a cabo la Fiesta de la Energía donde se presentarán dj’s. El costo para acceder a estas dos actividades es de 500 pesos y puedes comprar tus boletos aquí.

¿Cómo llegar a Chignahuapan desde Puebla?

Para llegar a Chignahuapan desde la ciudad de Puebla en automóvil particular es necesario tomar la autopista Puebla-Tlaxcala y después el tramo carretero Apizaco-Tlaxco. El tiempo de trayecto es de aproximadamente dos horas.

Si lo que prefieres es acudir en autobús, debes acudir a las centrales de autobuses CAPU o CAPU Sur, donde hay salidas hasta dicho pueblo mágico.

