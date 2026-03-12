Inicio Puebla Festival de Equinoccio 2026 en Chignahuapan, Puebla; Una Forma Ancestral de Recibir la Primavera

Festival de Equinoccio 2026 en Chignahuapan, Puebla; Una Forma Ancestral de Recibir la Primavera

En N+ Puebla te decimos todo lo que debes saber sobre este festival con el que recibirán la primavera en el Pueblo Mágico de Chignahuapan.

Festival Equinoccio 2026 Chignahuapan Puebla Fechas Actividades Horarios Precios

El Pueblo Mágico tiene preparados dos días de festejos para recibir la primavera. Foto: N+

Se acerca el inicio de la primavera y en varios municipios del estado de Puebla se alistan para recibirla. Tal es el caso del pueblo mágico de Chignahuapan, con el Festival de Equinoccio 2026.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre esta celebración ancestral de este municipio: las fechas en que se realizará, las actividades por llevarse a cabo y sus horarios.

Festival de Equinoccio 2026 en Chignahuapan, Puebla: Fechas, actividades y horarios

El Festival de Equinoccio 2026 en Chignahuapan se realizará los días 20 y 21 de marzo, teniendo como sedes la Explanada Municipal, la Calzada de las Almas y el Teatro al Aire Libre.

El evento iniciará el viernes 20 de marzo a las 07:30 horas en la Explanada Municipal donde se congregará a los participantes para a las 08:15 iniciar la caminata por la Calzada de las Almas hacia el Teatro al Aire Libre.

A las 08:45 horas iniciará el Ritual de Equinoccio “Apertura de los siete rumbos”, mientras que a las 09:00 se realizará el Ritual Solar de Energías y Limpias.

Las actividades continúan el sábado 21 de marzo a las 09:00 horas de nueva cuenta con el Ritual de Equinoccio “Apertura de los siete rumbos”, a las 10:00 el Ritual Solar de Energías y Limpias, mientras que a las 11:00 se realizará la Exhibición de Papalotes Monumentales, misma que continuará hasta las 17:30 horas.

La fiesta continúa a las 18:30 horas con una representación artística del Festival de Equinoccio, y a las 20:00 se llevará a cabo la Fiesta de la Energía donde se presentarán dj’s. El costo para acceder a estas dos actividades es de 500 pesos y puedes comprar tus boletos aquí.

Celebran Virgen de la Inmaculada Concepción en Chignahuapan, Puebla

¿Cómo llegar a Chignahuapan desde Puebla?

Para llegar a Chignahuapan desde la ciudad de Puebla en automóvil particular es necesario tomar la autopista Puebla-Tlaxcala y después el tramo carretero Apizaco-Tlaxco. El tiempo de trayecto es de aproximadamente dos horas.

Si lo que prefieres es acudir en autobús, debes acudir a las centrales de autobuses CAPU o CAPU Sur, donde hay salidas hasta dicho pueblo mágico.

