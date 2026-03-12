Feria de Puebla 2026: Salen a la Venta los Boletos VIP del Teatro del Pueblo

Todo está listo para la "fiesta de los poblanos" a celebrarse del 23 de abril al 10 de mayo en la Feria de Puebla 2026; este jueves anunciaron los precios de los boletos VIP para ver en lugares preferenciales a los artistas del Teatro del Pueblo.

En N+ Puebla, te contamos todos los detalles para que planees con tiempo la visita a la Feria de Puebla para disfrutar de tu artista favorito, sin necesidad de hacer filas desde temprano.

Zonas VIP para ver a los artistas del Teatro del Pueblo en la Feria de Puebla 2026

A partir de hoy salieron a la venta los boletos para las Terrazas VIP y la denominada Línea Cero, áreas cercanas al escenario de la plaza La Victoria, para disfrutar de los artistas del Teatro del Pueblo de la edición 2026 de la Feria de Puebla. Además, los eventos ya están programados para iniciar a las 22 horas, y finalizar el show a las 23 horas.

Este año habilitaron la Línea Cero, que se encuentra en la parte baja frente al escenario, y cuyos precios oscilan desde mil, hasta tres mil pesos dependiendo la fecha y artista. Por otra parte, los costos para las mesas ubicadas en las terrazas VIP van desde 1,500, hasta 4,500 pesos.

Feria de Puebla 2026: Costo de boletos por fecha para Línea Cero del Teatro del Pueblo

Los pases VIP individuales son la opción más económica para tener lugar preferencial, en comparación a las terrazas. Los precios de la Línea Cero por fecha y artista son los siguientes:

23 de Abril: Toto - $2,500

- $2,500 24 de Abril: Morat - $2,500

- $2,500 25 de Abril: Panteón Rococó - $1,000

- $1,000 26 de Abril: La Arrolladora - $2,000

- $2,000 27 de Abril: Kevin Roldán - $1,000

- $1,000 28 de Abril: Lucha Libre - $1,000

- $1,000 29 de Abril: Matute - $1,500

- $1,500 30 de Abril: Alemán - $1,200

- $1,200 1 de Mayo: Pesado - $1,500

- $1,500 2 de Mayo: Ozuna - $2,500

- $2,500 3 de Mayo: Calvin Harris - $2,500

- $2,500 4 de Mayo: Alameños de la Sierra - $1,500

- $1,500 5 de Mayo: Los Tigres del Norte - $2,500

- $2,500 6 de Mayo: Guerra de Sonoras - $1,000

- $1,000 7 de Mayo: Camila - $1,500

- $1,500 8 de Mayo: Cuisillos - $1,000

- $1,000 9 de Mayo: Belinda - $2,000

- $2,000 10 de Mayo: Cuisillos - $3,000

Fechas y Número de Artistas para la Feria de Puebla 2026

Cómo y dónde comprar boletos para Línea Cero y Terrazas VIP del Teatro del Puebla 2026

Cabe recordar que horas después del anuncio de artistas que se presentan en el Palenque y el Teatro del Puebla, surgió una página falsa para la supuesta venta de boletos.

La única plataforma digital oficial es en Boletiland, donde puedes consultar la lista completa de precios por fecha, y hacer el procedimiento de compra.

Toma en cuenta que para las terrazas VIP, únicamente se puede comprar por mesa, es decir, es forzoso la compra de 6 u 8 boletos para tener lugar en una de las mesas de las terrazas laterales, con vista preferencial al escenario.

