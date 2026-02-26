Feria de Puebla 2026: ¿Qué Artistas se Presentarán en la Fiesta Más Grande de los Poblanos?

Este jueves 26 de febrero se llevó a cabo la presentación de la Feria de Puebla 2026, con la confirmación de artistas que darán concierto en el Palenque, el Teatro del Pueblo, y el calendario oficial.

En N+ Puebla te daremos toda la información que dieron al respecto acerca de esta fiesta única en el estado para que vayas apartando las fechas y haciendo planes para acudir a esta celebración.

Cartelera y lista completa de artistas que se presentan en la Feria de Puebla 2026

Este jueves se confirmó la presencia de artistas de talla nacional e internacional, quedando la cartelera del Teatro del Pueblo de la siguiente manera:

23 de Abril: Toto

24 de Abril: Morat

25 de Abril: Panteón Rococó

26 de Abril: La Arrolladora

27 de Abril: Kevin Roldán

28 de Abril: Lucha Libre

29 de Abril: Matute

30 de Abril: Alemán

1 de Mayo: Pesado

2 de Mayo: Ozuna

3 de Mayo: Calvin Harris

4 de Mayo: Alameños de la Sierra

5 de Mayo: Los Tigres del Norte

6 de Mayo: Guerra de Sonoras

7 de Mayo: Camila

8 de Mayo: Cuisillos

9 de Mayo: Belinda

10 de Mayo: Cuisillos

Noticia relacionada: Procesión de Viernes Santo 2026 en Puebla ¿Cuándo Salen a las Calles las Imágenes Religiosas?

Mientras que el calendario del Palenque quedó de la siguiente forma:

23 de abril: Banda El Recodo

24 y 25 de abril: Alejandro Fernández

26 de abril: María José

27 de abril: K-Paz de la Sierra y Banda Machos

28 de abril: Gerardo Ortiz

29 de abril: Yuridia

30 de abril: Emmanuel y Mijares

1 de mayo: Banda MS

2 de mayo: Daniel Boaventura

3 de mayo: Josi Cuen y Jorge Medina

4 de mayo: La Adictiva

5 de mayo: Artista sorpresa

6 de mayo: Grupo Firme

8 y 9 de mayo: Carín León

10 de mayo: JNS, Magneto, Kabah, Kalimba y OV7

Fechas y Número de Artistas para la Feria de Puebla 2026 en el Teatro del Pueblo y Palenque

Además para 2026 el país de Líbano y el estado de Quintana Roo serán los invitados especiales durante estos 18 días.

Atracciones para disfrutar en la Feria de Puebla 2026

La Feria de Puebla se realizará este año del 23 de abril al 10 de mayo. Se espera una afluencia de por lo menos 500 mil visitantes por día, pero ¿Qué habrá en la Feria de Puebla 2026?

Pabellón Comercial

Pabellón Ganadero

Pabellón Economía

Pabellón Tecnológico

Pabellón Marca 5 de Mayo

Zona inversiva Infinity Room

Área de Juegos Mecánicos

Show Tierra Medieval Encuentro de Dragones

Casa del Terror

Pueblita para niños

Pista de Hielo

Teatro del Pueblo

Palenque

El horario de la Feria de Puebla 2026 será de lunes a jueves en un horario de 12:00 pm. a 12:00 am., así como viernes a domingo y días festivos desde las 11:00 am. hasta las 12:00 am.

La Feria de Puebla incluirá atracciones para disfrute de toda la familia. Foto: X @FeriaPuebla

Entre los días festivos se contempla el Día del Niño, el Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo, y el Día de las Madres.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ