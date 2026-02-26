Inicio Puebla Feria de Puebla 2026: ¿Qué Artistas se Presentarán en la Fiesta Más Grande de los Poblanos?

Feria de Puebla 2026: ¿Qué Artistas se Presentarán en la Fiesta Más Grande de los Poblanos?

Aquí te daremos la cartelera oficial de los artistas que se presentarán en el Palenque y el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2026.

Aquí te damos todos los detalles de la Fiesta Más Grande de los Poblanos. Foto: Facebook Belinda, Toto y Calvin Harris

Este jueves 26 de febrero se llevó a cabo la presentación de la Feria de Puebla 2026, con la confirmación de artistas que darán concierto en el Palenque, el Teatro del Pueblo, y el calendario oficial.

En N+ Puebla te daremos toda la información que dieron al respecto acerca de esta fiesta única en el estado para que vayas apartando las fechas y haciendo planes para acudir a esta celebración.

Cartelera y lista completa de artistas que se presentan en la Feria de Puebla 2026

Este jueves se confirmó la presencia de artistas de talla nacional e internacional, quedando la cartelera del Teatro del Pueblo de la siguiente manera:

  • 23 de Abril: Toto
  • 24 de Abril: Morat
  • 25 de Abril: Panteón Rococó
  • 26 de Abril: La Arrolladora
  • 27 de Abril: Kevin Roldán
  • 28 de Abril: Lucha Libre
  • 29 de Abril: Matute
  • 30 de Abril: Alemán
  • 1 de Mayo: Pesado
  • 2 de Mayo: Ozuna
  • 3 de Mayo: Calvin Harris
  • 4 de Mayo: Alameños de la Sierra
  • 5 de Mayo: Los Tigres del Norte
  • 6 de Mayo: Guerra de Sonoras
  • 7 de Mayo: Camila
  • 8 de Mayo: Cuisillos
  • 9 de Mayo: Belinda
  • 10 de Mayo: Cuisillos

Mientras que el calendario del Palenque quedó de la siguiente forma:

  • 23 de abril: Banda El Recodo
  • 24 y 25 de abril: Alejandro Fernández
  • 26 de abril: María José
  • 27 de abril: K-Paz de la Sierra y Banda Machos
  • 28 de abril: Gerardo Ortiz
  • 29 de abril: Yuridia
  • 30 de abril: Emmanuel y Mijares
  • 1 de mayo: Banda MS
  • 2 de mayo: Daniel Boaventura
  • 3 de mayo: Josi Cuen y Jorge Medina
  • 4 de mayo: La Adictiva
  • 5 de mayo: Artista sorpresa
  • 6 de mayo: Grupo Firme
  • 8 y 9 de mayo: Carín León
  • 10 de mayo: JNS, Magneto, Kabah, Kalimba y OV7

Fechas y Número de Artistas para la Feria de Puebla 2026 en el Teatro del Pueblo y Palenque

Además para 2026 el país de Líbano y el estado de Quintana Roo serán los invitados especiales durante estos 18 días.

Atracciones para disfrutar en la Feria de Puebla 2026

La Feria de Puebla se realizará este año del 23 de abril al 10 de mayo. Se espera una afluencia de por lo menos 500 mil visitantes por día, pero ¿Qué habrá en la Feria de Puebla 2026?

  • Pabellón Comercial
  • Pabellón Ganadero
  • Pabellón Economía
  • Pabellón Tecnológico
  • Pabellón Marca 5 de Mayo
  • Zona inversiva Infinity Room
  • Área de Juegos Mecánicos
  • Show Tierra Medieval Encuentro de Dragones
  • Casa del Terror
  • Pueblita para niños
  • Pista de Hielo
  • Teatro del Pueblo
  • Palenque

El horario de la Feria de Puebla 2026 será de lunes a jueves en un horario de 12:00 pm. a 12:00 am., así como viernes a domingo y días festivos desde las 11:00 am. hasta las 12:00 am.

La Feria de Puebla incluirá atracciones para disfrute de toda la familia. Foto: X @FeriaPuebla

Entre los días festivos se contempla el Día del Niño, el Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo, y el Día de las Madres. 

