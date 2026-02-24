Presentan Muestra Gastronómica "Raíces y Sabores" en Huaquechula, Puebla ¿Cuándo se Realizará?

Este martes 24 de febrero de 2026 fue presentada la Muestra Gastronómica “Raíces y Sabores de Nuestra Región”, misma en la que se reunirán más de 30 cocineras tradicionales de seis municipios para presentar los platillos típicos de la región del Valle de Atlixco.

En N+ Puebla te daremos todos los detalles sobre este evento: la fecha y hora en que se realizará, las demarcaciones que participarán y la sede donde se llevará a cabo esta celebración culinaria.

Noticia relacionada: Conociendo los Manjares de la Gastronomía en la Sierra Norte de Puebla

Muestra Gastronómica “Raíces y Sabores de Nuestra Región”: Fecha, Hora y Sede

La Muestra Gastronómica Raíces y Sabores de Nuestra Región será el primer evento en que promocionarán la comida tradicional de la región del Valle de Atlixco seis municipios juntos:

Huaquechula

Tepemaxalco

Tlapanalá

San Diego La Mesa Tochimiltzingo

San Martín Totoltepec

Tilapa

El evento se realizará el domingo 1 de marzo a las 12:00 horas en el Acueducto de Matlala, ubicado en Huaquechula, esperando que finalice aproximadamente a las 18:00 horas, con la caída del sol.

En la Muestra Gastronómica se espera una afluencia de 500 personas, mismas que podrán disfrutar de la demostración y venta de platillos realizados por más de 30 cocineras tradicionales de la región.

Evento gastronómico ayudará a impulsar el turismo en el Acueducto de Matlala

De acuerdo con el presidente municipal de Huaquechula, Raúl Marín Espinoza, se eligió como sede para la Muestra Gastronómica “Raíces y Sabores de Nuestra Región” el Acueducto de Matlala para impulsarlo turísticamente.

Conoce la Gastronomía de Tepexi de Rodríguez en Puebla

El edil señaló que este será el primer evento de muchos en los que el Ayuntamiento apostará por atraer visitantes más allá de sus celebraciones principales de la Santa Cruz y el Día de Muertos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ