Los Túneles de la Gran Pirámide de Cholula Serán Reabiertos tras Seis Años sin Acceso al Público

A seis años de permanecer cerrados, los túneles que atraviesan el interior de la Gran Pirámide de Cholula ubicada en el estado de Puebla, ya se perfilan para volver a recibir visitantes; El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) habló sobre su reapertura.

Autoridades culturales informaron que, tras trabajos de mantenimiento, supervisión estructural y adecuaciones para reforzar la seguridad, este emblemático atractivo turístico reabrirá sus puertas al público.

El diálogo entre los ayuntamientos de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y el INAH ha permitido concretar acuerdos claros para ultimar detalles para que las personas puedan ingresar con total seguridad a esta estructura histórica.

Los túneles de la Gran Pirámide de Cholula son rehabilitados para su reapertura

El Director del INAH Puebla, Manuel Villaruel resaltó que Cholula recibe actualmente más visitantes por lo que el acceso para los túneles de la pirámide deberá ser controlado, esto mencionó.

Cholula recibe más visitantes, y quizá ya no es adecuado tener una apertura abierta y libre, sino que se tenga que hacer mediante horarios que se controlen, en grupos reducidos para que se pueda visitar sin deteriorar el elemento interno de la pirámide, pero que tenga una visita agradable al sitio.

El sistema de túneles, que se extiende por varios kilómetros, permite a los visitantes recorrer parte de la historia milenaria de una de las pirámides más grandes del mundo en volumen.

La Historia de la Gran Pirámide de Cholula y su Túneles

Luego de seis años, abrirán nuevamente el acceso a los túneles de la Pirámide de Cholula

El cierre se mantuvo desde hace seis años pues en 2020 se implementaron medidas sanitarias rigurosas por el Covid-19, además de que procuraron la conservación del inmueble.

La reapertura representará también impulso económico para prestadores de servicios, artesanos y comerciantes de Cholula, quienes dependen en gran medida de la actividad turística.

Se prevé que el acceso sea controlado mediante grupos reducidos y horarios establecidos, a fin de garantizar tanto la seguridad de los visitantes como la preservación del patrimonio histórico. Con ello, a la brevedad estos túneles conectarán nuevamente a locales y turistas con el pasado ancestral de puebla.

Con información de Franco Arteaga

MCS