Detectan Fraude en Venta de Boletos para la Feria de Puebla 2026: ¿Cómo Hacer una Compra Segura?

La Feria de Puebla 2026 se llevará acabo del 23 de abril al 10 de mayo, sin embargo, los fraudes ya se estan haciendo presentes por lo que el Gobierno Estatal compartió esta información para garantizar la seguridad en la compra de boletos para los eventos que se realizarán, entre ellos lo conciertos del Teatro del Pueblo y el Palenque.

A través de las redes oficiales de la Feria de Puebla se dio a conocer que fue detectada una página web y un perfil de TikTok falsos en donde robaron el logo e identidad de este evento para realizar fraudes.

El usuario @feriadepuebla.mx publicó imágenes en donde ofrece boletos para el Teatro del Pueblo, sin embargo, esto se trata de una estafa, pues los boletos únicamente estarán a la venta en páginas oficiales.

Feria de Puebla 2026: ¿Dónde comprar los boletos de forma segura y cómo realizar denuncias?

El Gobierno de Puebla hizo un llamado a los poblanos y turistas para que verifiquen la información antes de comprar o registrarse en las páginas, pues los delincuentes pueden robar tu información y dinero. Si interactuaste con sitios sospechosos, puedes hacer tu denuncia en la cuenta de X @CiberPoliciaPue o al 222 213 8111.

Las autoridades recomiendan a la población a no atender publicaciones que anuncien ventas anticipadas y adquirir los boletos únicamente a través de los canales oficiales, disponibles en https://feria.puebla.gob.mx. mientras que los boletos para el Palenque están a la venta de forma física o digital a través de Super Boletos.

Aún no salen a la venta los boletos para el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2026

El coordinador del Comité Organizador de la Feria de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, aclaró que hasta este 3 de marzo no han iniciado con la venta de boletos para el Teatro del Pueblo y tampoco el acceso a las Terrazas VIP y la Fila Cero; Únicamente han salido a la venta los accesos para el Palenque.

Además, informaron que la venta de boletos para el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2026 se abrirá próximamente, para brindar certeza a la ciudadanía y garantizar el acceso seguro a una cartelera artística de talla nacional e internacional.

Anuncian Fechas y Número de Artistas para la Feria de Puebla 2026

¿Qué artistas estarán gratis en la Feria de Puebla 2026? Cartelera oficial con fechas

23 de Abril: Toto

24 de Abril: Morat

25 de Abril: Panteón Rococó

26 de Abril: La Arrolladora

27 de Abril: Kevin Roldán

28 de Abril: Lucha Libre

29 de Abril: Matute

30 de Abril: Alemán

1 de Mayo: Pesado

2 de Mayo: Ozuna

3 de Mayo: Calvin Harris

4 de Mayo: Alameños de la Sierra

5 de Mayo: Los Tigres del Norte

6 de Mayo: Guerra de Sonoras

7 de Mayo: Camila

8 de Mayo: Cuisillos

9 de Mayo: Belinda

10 de Mayo: Cuisillos

Cartelera del Palenque de la Feria de Puebla 2026

23 de abril: Banda El Recodo

24 y 25 de abril: Alejandro Fernández

26 de abril: María José

27 de abril: K-Paz de la Sierra y Banda Machos

28 de abril: Gerardo Ortiz

29 de abril: Yuridia

30 de abril: Emmanuel y Mijares

1 de mayo: Banda MS

2 de mayo: Daniel Boaventura

3 de mayo: Josi Cuen y Jorge Medina

4 de mayo: La Adictiva

5 de mayo: Carlos Rivera

6 y 7 de mayo: Grupo Firme

8 y 9 de mayo: Carín León

10 de mayo: JNS, Magneto, Kabah, Kalimba y OV7

