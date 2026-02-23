Inicio Puebla Marcha 8M en Puebla 2026: Punto de Reunión, Horario, Recorrido y Recomendaciones

Marcha 8M en Puebla 2026: Punto de Reunión, Horario, Recorrido y Recomendaciones

|

N+

-

Colectivos feministas dieron a conocer detalles sobre la marcha del 8M llamada “Latido Común” que se llevará acabo este Día de la Mujer en Puebla.

Marcha 8M Puebla 2026 Punto de Reunión Horario y Ruta de Manifestación Latido Común Día de la Mujer

Anuncian detalles para la marcha 8M en Puebla este 2026. Foto: N+

COMPARTE:

Las representantes de los grupos feministas que participarán en la marchaLatido Común”, que se lleva a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8M dieron a conocer detalles de la movilización en Puebla para este 2026.

Las voceras de los colectivos feministas criticaron la inoperancia de las instituciones encargadas de impartir justicia; por ello, continuarán exigiendo garantizar seguridad a todas las mujeres, esto mencionó Rubí Cervantes, colectiva de Hablemos de Género.

Puebla, la violencia sociopolítica y el abandono estatal atraviesa nuestros cuerpos, nuestras relaciones y nuestra cotidianidad, ha sido una lucha histórica y un reconocimiento constante. El saber que el Estado tiene la obligación de garantizar y promover nuestros derechos y de garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Rubí también recordó feminicidios que se han viviendo en el estado, sin obtener justicia hasta la fecha, por lo que invita a la sociedad a solidarizarse con los casos para que sean escuchados, esto agregó.

Está inoperancia tiene una una geografía clara hace unos meses en unas calles cercanas a la Fiscalía General del Estado, el cuerpo de Jocelyn Liliana fue abandonado en un carrito de supermercado, esa es la verdadera cara de la alerta de violencia de género en Puebla, la impunidad absoluta frente a sus propias oficinas.

Noticia relacionada: Confirman Causas de Muerte de la Mujer Abandonada en un Carrito de Supermercado en Puebla

Marcha 8M 2026 en Puebla: Recorrido y horario

Esta manifestación iniciará el 8 de marzo de 2026 a las 16:00 horas; los contingentes partirán del Paseo Bravo hacia el Congreso del Estado de Puebla, luego tomaran la Avenida Reforma para pasar frente al Palacio Municipal en el zócalo de la ciudad y seguirán por el Boulevard 5 de Mayo hasta llegar a la Fiscalía General del Estado.

8M: Así Se Vivió la Marcha del Día de la Mujer 2025 en Puebla

Recomendaciones para la marcha del 8M en Puebla

Las feministas pidieron a las participantes marcarse con plumón indeleble en el brazo: número de contacto, tipo de sangre y algún número dónde marcar.

Recomendaron traer identificación oficial, dinero en efectivo, acudir con ropa cómoda, vestir colores blanco, morado y verde. Para cubrirse de la condiciones climáticas es importante portar gorra, llevar agua o electrolitos.

Se espera que esta no sea la única marcha que se realice en el estado de Puebla, pues en el 8M también participa el Colectivo Voz de los Desaparecidos, el colectivo Feminista Radical, Red La Morada, Redefine Puebla y Aborto Legal Puebla, Sobrevivientes de Feminicidio, colectivo de la Marcha Separatista de Comunidad Inclusiva, entre otros.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS

8MFeminicidios en MéxicoSociedad

Últimas Noticias

FOTO: "Nuestra Frontera es Segura": Donald Trump Asegura que Ahora Estados Unidos se Respeta
N+ FORO

"Nuestra Frontera es Segura": Donald Trump Asegura que Ahora Estados Unidos se le Respeta

FOTO: ¿Quién es "El Chikis"? Detienen a Joven por Asesinar a sus Padres y Hermana en Zacatecas
N+ FORO

¿Quién es "El Chikis"? Detienen a Joven por Asesinar a sus Padres y Hermana en Zacatecas

FOTO: Recorrido por el Refugio de ‘El Mencho’: Así se Ve el Lugar Donde Pudo Pasar sus Últimas Horas con Vida
N+ FORO

Recorrido por el Refugio de ‘El Mencho’: Así se Ve el Lugar Donde Pudo Pasar sus Últimas Horas

FOTO: Muere Hombre Afuera de Hospital "La Perla" en Nezahualcóyotl, Edomex
N+ FORO

Muere Hombre Afuera de Hospital "La Perla" en Nezahualcóyotl, Edomex ¿De Qué Falleció?

foto: Reos Fugados en Puerto Vallarta
N+ FORO

¿Quiénes son los Reos Fugados en Puerto Vallarta? Difunden Fichas tras Ataque al Penal

FOTO: ¿México Recupera la Calma Tras Muerte de "El Mencho"?: Informe del Gabinete de Seguridad de Hoy
N+ FORO

¿México Recupera la Calma Tras Muerte de "El Mencho"?: Informe del Gabinete de Seguridad de Hoy

FOTO: Atacan a Balazos a la Alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich; Su Hijo Murió en el Ataque
N+ FORO

Atacan a Balazos a la Alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich

Las + Leídas

1
Qué Pasó en Tapachula Chiapas. García Harfuch Anuncia la Detención de 15 Generadores de Violencia
Inseguridad en México

García Harfuch Anuncia la Detención de 15 Generadores de Violencia en Chiapas

Mediante un mensaje en X, el titular de la SSPC detalló que en una respuesta a las crecientes denuncias ciudadanas sobre inseguridad.

2.
Bloqueo Autopista México Puebla con Incendio de Autobús y Tráileres en Santa Rita Tlahuapan
Inseguridad en Puebla

Incendian Tráileres y un Autobús sobre la Autopista México-Puebla; Confirman Cierre Total

3.
Foto | Sheinbaum Destaca Operativo del Ejército y Guardia Nacional Tras Abatimiento de "El Mencho"
El Mencho

Sheinbaum Destaca Operativo del Ejército y Guardia Nacional Tras Abatimiento de "El Mencho"

4.
Checa Si Vuelve Contingencia y Doble Hoy No Circula 24 de Febrero 2026 en CDMX y Edomex
Hoy No Circula

¿Vuelve la Contingencia y Doble No Circula 24 de Febrero 2026? Así Aplica en CDMX y Edomex

5.
Bloqueo Autopista México Puebla Cierre San Francisco Ocotlán y Amozoc Periférico Ecológico por Incendio de Vehículos
Inseguridad en Puebla

Incendian un Autobús de Pasajeros y Tráiler en la Autopista México-Puebla cerca del Periférico

Metrópoli

FOTO: Hallan Hombre Sin Vida con Signos de Violencia Junto a Escuela en la GAM, CDMX
N+ FORO

Hallan Hombre Sin Vida con Signos de Violencia Junto a Escuela en la GAM, CDMX

¿Qué Pasó en Circuito Interior Hoy? Camión sin Llanta Provoca Afectación Vial
N+ FORO

¿Qué Pasó en Circuito Interior Hoy? Camión sin Llanta Provoca Afectación Vial

Muere Mujer en Accidente de Moto en Iztapalapa; No Portaba Casco
N+ FORO

Muere Mujer en Accidente de Moto en Iztapalapa; No Portaba Casco

FOTO: Aerotrén del AICM Está Fuera de Servicio Hoy 24 de Febrero 2026
N+ FORO

Aerotrén del AICM Está Fuera de Servicio Hoy 24 de Febrero 2026

FOTO | ¿Hay Clases Presenciales en el CCH Azcapotzalco Este Martes 24 de Febrero? Esto Dicen Autoridades
N+ FORO

¿Hay Clases Presenciales en el CCH Azcapotzalco Este Martes 24 de Febrero? Esto Dicen Autoridades

FOTO: Central de Autobuses del Norte
N+ FORO

¿Hay Servicio en Líneas de Autobuses en México tras Ser Abatido "El Mencho"?

FOTO: Rescatan a Perro en Línea 8 del Metro CDMX
N+ FORO

VIDEO: Rescatan a Perro en Línea 8 del Metro CDMX, Así Fue el Momento

Top 5: Videos + Vistos

1
FOTO: Revelan Momento Exacto del Enfrentamiento en Tapalpa Entre Fuerzas Federales y Civiles Armados
El Mencho

VIDEO: Revelan Momento Exacto del Enfrentamiento en Tapalpa Entre Fuerzas Federales y Civiles Armados

Videos captan el intenso tiroteo entre fuerzas federales y civiles armados en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco. El operativo por aire y tierra resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera, "El Mencho"

2.
FOTO: Balacera Hoy en Iztacalco: Sujetos en Moto Atacan de Manera Directa a Dos Jóvenes; Hay Persecución de Agresores en CDMX
Inseguridad en CDMX

Balacera Hoy en Iztacalco: Sujetos en Moto Atacan de Manera Directa a Dos Jóvenes; Hay Persecución de Agresores en CDMX

3.
FOTO: Video del Momento Exacto que Hombres Disparan contra Palacio Municipal de Jiquilpan, Michoacán
Inseguridad en México

VIDEO: Momento Exacto que Sujetos Disparan contra Palacio Municipal de Jiquilpan, Michoacán

4.
Video Snapshot
El Mencho

Defensa Detalla Paso a Paso el Operativo que Culminó con la Muerte de "El Mencho"

5.
Capturan a Lugarteniente del CJNG en Acapulco, Guerrero, por Quema de Vehículos
El Mencho

Capturan a Lugarteniente del CJNG en Acapulco, Guerrero, por Quema de Vehículos

Espectáculos

FOTO: Livia Brito Audiencia
N+ FORO

Livia Brito Acude a Juzgado por Presunta Falsedad de Declaraciones y Es Vinculada a Proceso

FOTO: Lisset Actriz
N+ FORO

Lisset Protagoniza Microdrama de ViX y Le Llaman ‘Verdugo con Tacones’

FOTO: Alejandro González Iñárritu Sueño Perro
N+ FORO

Alejandro González Iñárritu Publicará Material Inédito de ‘Amores Perros’

FOTO: Antonio Banderas Financiará Investigación Sobre el Cáncer de Páncreas
N+ FORO

Antonio Banderas Financiará Investigación Sobre el Cáncer de Páncreas

Lila Downs en Despierta: Entrevista N+ con la Cantante que Busca Revolución Interna
N+

Lila Downs en Despierta: Entrevista N+ con la Cantante que Busca Revolución Interna

FOTO: Robbie Williams Traerá a la CDMX su Gira "Brit Pop": ¿Cuándo Estará en México?
N+ FORO

Robbie Williams Traerá a la CDMX su Gira "Brit Pop": ¿Cuándo Estará en México?

FOTO: Emmanuel Salud Vértigo
N+ FORO

Emmanuel Revela Qué Problema de Salud le Impidió Cantar en Espectáculo con Mijares

Suscríbete

RECIBE BOLETINES N+ EN TU CORREO

Inicio Puebla Marcha 8m puebla 2026 punto de reunion horario y recorrido manifestacion latido comun el dia de la mujer