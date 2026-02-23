Marcha 8M en Puebla 2026: Punto de Reunión, Horario, Recorrido y Recomendaciones

Las representantes de los grupos feministas que participarán en la marcha “Latido Común”, que se lleva a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8M dieron a conocer detalles de la movilización en Puebla para este 2026.

Las voceras de los colectivos feministas criticaron la inoperancia de las instituciones encargadas de impartir justicia; por ello, continuarán exigiendo garantizar seguridad a todas las mujeres, esto mencionó Rubí Cervantes, colectiva de Hablemos de Género.

Puebla, la violencia sociopolítica y el abandono estatal atraviesa nuestros cuerpos, nuestras relaciones y nuestra cotidianidad, ha sido una lucha histórica y un reconocimiento constante. El saber que el Estado tiene la obligación de garantizar y promover nuestros derechos y de garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Rubí también recordó feminicidios que se han viviendo en el estado, sin obtener justicia hasta la fecha, por lo que invita a la sociedad a solidarizarse con los casos para que sean escuchados, esto agregó.

Está inoperancia tiene una una geografía clara hace unos meses en unas calles cercanas a la Fiscalía General del Estado, el cuerpo de Jocelyn Liliana fue abandonado en un carrito de supermercado, esa es la verdadera cara de la alerta de violencia de género en Puebla, la impunidad absoluta frente a sus propias oficinas.

Marcha 8M 2026 en Puebla: Recorrido y horario

Esta manifestación iniciará el 8 de marzo de 2026 a las 16:00 horas; los contingentes partirán del Paseo Bravo hacia el Congreso del Estado de Puebla, luego tomaran la Avenida Reforma para pasar frente al Palacio Municipal en el zócalo de la ciudad y seguirán por el Boulevard 5 de Mayo hasta llegar a la Fiscalía General del Estado.

Recomendaciones para la marcha del 8M en Puebla

Las feministas pidieron a las participantes marcarse con plumón indeleble en el brazo: número de contacto, tipo de sangre y algún número dónde marcar.

Recomendaron traer identificación oficial, dinero en efectivo, acudir con ropa cómoda, vestir colores blanco, morado y verde. Para cubrirse de la condiciones climáticas es importante portar gorra, llevar agua o electrolitos.

Se espera que esta no sea la única marcha que se realice en el estado de Puebla, pues en el 8M también participa el Colectivo Voz de los Desaparecidos, el colectivo Feminista Radical, Red La Morada, Redefine Puebla y Aborto Legal Puebla, Sobrevivientes de Feminicidio, colectivo de la Marcha Separatista de Comunidad Inclusiva, entre otros.

