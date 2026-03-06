Cierres Viales por Marcha 8M en Puebla este 2026; Estas Son las Calles que Estarán Cerradas
Conoce las calles que permanecerán cerradas previo y durante a la marcha del 8M en este Día de la Mujer 2026 en la ciudad de Puebla.
Miles de personas saldrán a las calles de Puebla este domingo para participar en la marcha feminista 8M 2026 en el Día de la Mujer; En N+ te decimos cuáles serán los cierres viales y qué rutas alternas habrá.
Si este 8 de marzo tienes planeado visitar el Centro Histórico, el zócalo de Puebla, el Paseo Bravo, el Boulevard 5 de Mayo o la zona de la Fiscalía General del Estado toma en cuenta esta información.
Colectivos de feministas y mujeres en general, se darán cita este domingo 8 de marzo en el Reloj del Gallito del Paseo Bravo en punto de las 4:00 horas para dar inicio con la marcha del 8M 2026 en Puebla; Su recorrido contempla la Avenida Reforma, el Congreso de Puebla, el Palacio Municipal y finalmente la Fiscalía General del Estado.
Para salvaguardar la integridad de las participantes y evitar accidentes, el Ayuntamiento de Puebla realizará cierres viales en diversas calles, por lo que se exhorta a los automovilistas a tomar las rutas alternas.
Marcha 8M: ¿Qué calles están cerradas este domingo 8 de marzo en Puebla?
Estos son los cierres viales que se prevén por la manifestación y actividades del Día de la Mujer en Puebla a partir de las 6:00 horas este domingo 8 de marzo de 2026.
- Boulevard 5 de Mayo dede el Parque Benito Juárez hasta la Avenida Juan y Palafox y Mendoza.
- Avenida Reforma desde la calle 15 Sur hasta el Zócalo de Puebla
- La Avenida Juan y Palafox y Mendoza hasta el Boulevard 5 de Mayo
- Avenida 5 Poniente desde la 5 Sur hasta la 4 Sur
- 2 De Octubre y Sánchez Pontón
- 31 Oriente y 14 Sur Cierre
- 31 Oriente y 4 Sur
- 31 Oriente y 2 Sur
- 16 de Septiembre Y 29 Oriente - Poniente
- 3 Sur y 29 Poniente
- 3 Sur y 25 Poniente
- 31 Oriente y 2 Sur
- 2 Sur y 27 Oriente
- 2 Sur y 23 Oriente
- 3 Sur y 21 Poniente
- 2 Sur y 19 Oriente
- 3 Sur y 17 Poniente
- 2 Sur y 15 Oriente
- 3 Sur y 13 Poniente
- 2 Sur y 11 Oriente
- 3 Sur y 9 Poniente
- 2 Sur y 7 Oriente
- 3 Sur y 5 Poniente
- 5 Sur y 5 Oriente
Noticia relacionada: Marcha 8M en Puebla 2026: Punto de Reunión, Horario, Recorrido y Recomendaciones
Vías alternas por recorrido de la marcha 8M 2026 en Puebla
Se exhorta a los conductores a tomar las siguientes vialidades como rutas alternas para llegar a sus destinos, es importante que contemplen que en la zona del Centro Histórico de Puebla y en el Boulevard 5 de Mayo se prevé congestionamiento vial.
- Diagonal Defensores
- Boulevard Norte
- 24 Norte Sur
- Circuito Juan Pablo II
- Boulevard Atlixco
Recuerda que es importante que sigas las indicaciones de los agentes viales para salvaguardar la integridad de las participantes, a pesar de que la marcha concluye en la Fiscalía de Puebla, continuarán las actividades en el zócalo de la ciudad, por lo que es recomendable evitar la zona si no serás participe del movimiento feminista.
