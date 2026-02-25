Asesinan a Mujer y su Nieta en Pantepec, Puebla; Exigen Justicia para Juanita y Evelyn

La violencia volvió a golpear a la Sierra Norte de Puebla con el asesinato de una mujer y su nieta, en la junta auxiliar de Mecapalapa, perteneciente al municipio de Pantepec. Familiares y amigos piden justicia por "Juanita" y Evelyn.

Las víctimas fueron identificadas como Juana Francisca “N”, de 58 años, y la menor Evelyn, de 13 años, quienes fueron localizadas sin vida el pasado 19 de febrero sobre la calle 5 de Mayo, a la altura de la clínica de la localidad, con múltiples heridas producidas por un arma punzocortante, presuntamente un machete.

Vecinos quienes transitaban por el lugar dieron aviso a las autoridades; Sin embargo, paramédicos confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Luego del reporte, elementos de la Policía Municipal de Pantepec, Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina acudieron a Mecapalapa para acordonar la zona y preservar los indicios, mientras peritos y agentes estatales de investigación realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Asesinan a Apuñaladas a una Abuela y a una Niña en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio para esclarecer los hechos. El doble crimen ha generado profunda consternación entre los habitantes de municipios serranos cercanos, quienes exigen justicia y mayor seguridad en la región.

Noticia relacionada: Sujetó Asesinó a Balazos a su Abuela y a un Policía Municipal en Tlaxcala

Compañeros de Evelyn piden justicia por su asesinato ocurrido en Mecapalapa

Este 25 de febrero, en el marco del Día Naranja, la comunidad estudiantil de Mecapalapa salió a las calles con carteles para exigir justicia por el feminicidio de Evelyn y Juanita, una de la lonas decía lo siguiente.

"Tu ausencia es el silencia que nos obliga a levantar la voz" Vuela alto Evelin.

Decenas de niños, compañeros de Evelyn, y docentes, mostraron su inconformidad y pidieron a las autoridades a esclarecer el caso que hoy enluta a la comunidad de Pantepec.

Convocan a marcha por justicia de Evelyn y Juana. Foto: Facebook Puntos de Enfoque

Convocan a marcha por feminicidio de Evelyn y Juanita en Pantepec, Puebla

Familiares y amigos de las víctimas convocaron a la sociedad a una marcha por la justicia de Juana y Evelyn para este 1 de marzo en el centro de Mecapalapa a las 10:00 horas. A través de una imagen que circula en redes sociales, piden que la muerte de la mujer y su nieta no quede impune.

Piden justicia por feminicidio de Evelyn y Juana. Foto: Facebook Denis Neri

Invitan a la sociedad a sumarse a la movilización y acompañar a la familia en estos duros momentos; El objetivo es visibilizar el caso para que las autoridades no dejen atrás las investigaciones.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS