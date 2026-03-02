Marcha 8M Puebla 2026: Tres Colectivos Feministas Cancelan su Participación este Día de la Mujer

Este Día de la Mujer en Puebla será diferente a los años anteriores, esto luego de que tres colectivos confirmaron que no participarán en la marcha del 8M 2026; En N+ te decimos quiénes cancelaron su participación y los detalles de las manifestaciones confirmadas.

Integrantes de contingentes feministas cancelaron su participación en la marcha anual que decenas de mujeres realizan para exigir sus derechos y justicia por casos de violencia, desapariciones y feminicidios.

Contingentes confirman que no marcharan este 8 de marzo de 2026 en Puebla

El Frente Radical Feminista emitió su postura a través de redes sociales, en donde confirmaron que este 2026 no organizarán "mecadita" y "ni marcha" debido a cuestiones de seguridad y salud de las integrantes del frente. El grupo de feministas lamentó su ausencia en esta marcha, sin embargo, invitó a la comunidad de mujeres a seguir luchando y denunciar los actos violentos.

Además, mencionaron que a pesar de no marchar este año, estarán pendientes de quienes sí lo harán para que puedan sentirse seguras, por lo que podrán seguir compartiéndoles denuncias o cualquier información que requieran.

El colectivo Bloque Negro Feminista Puebla informó a su comunidad que han estado atravesando reorganizaciones y planificaciones por lo que este domingo no están convocando a una marcha por su parte. También invitaron a la sociedad a una reunión virtual de feministas radicales, abolicionistas, anticapitalistas, decoloniales, anarquistas y ecologistas de Puebla para 8 de marzo en punto de las 20:00 horas.

Las chicas de la 14 se sienten expuestas, no marcharán este Día de la Mujer en Puebla

Las Chicas de la 14 tampoco participarán en la marcha del 8M en Puebla, de acuerdo a sus integrantes, no se sienten seguras durante esta protesta y se sienten expuestas para salir, sin embargo, buscan alzar la voz a través de una exposición fotográfica la cual se realizará en el Centro Cultural San Roque.

Con esta serie de fotografías buscan visibilizar la violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales por lo que invitan a la comunidad a darse la oportunidad de visitar y conocer más de los retos que enfrentan.

Noticia relacionada: Marcha 8M en Puebla 2026: Punto de Reunión, Horario, Recorrido y Recomendaciones

Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla no marchará este 8M

El Colectivo Voz de los Desaparecidos no marchará este 8M en la ciudad de Puebla, de acuerdo a la fundadora María Luisa, este 2026 las familias de personas desaparecidas se pronunciarán diferente a como lo han hecho en años anteriores.

Este Día de la Mujer 2026, el Colectivo Voz de los Desaparecidos se congregará en el Árbol de la Esperanza ubicado en el zócalo de la capital poblana alrededor de las 9:00 de la mañana. Posteriormente se dirigirán a la Catedral de Puebla en donde se oficiará una misa encabezada por el Arzobispo para pedir por las personas que no han regresado a casa.

El colectivo "Por las Mujeres de Puebla" confirmó su participación en la marcha del 8M 2026 en Puebla, las integrantes hicieron un llamado para todas las mujeres, familias víctimas de toda violencia, sobrevivientes, jóvenes, niñas y adultas mayores, a caminar junto a su contingente.

Marchas del 8M en Puebla para este 2026: Punto de reunión, horario y recorrido

El punto de reunión para la marcha denominada "La revolución de los girasoles" en este Día de la Mujer, comenzará a las 16:00 horas del domingo 8 de marzo en el Gallito del Paseo Bravo, para dirigirse a la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Confirman Marcha del 8M para este 2026 en Puebla: Recorrido y Horario

De manera simultanea se realizará la marcha “Latido Común” que reunirá a diversos colectivos feministas en el Gallito del Paseo Bravo; La cita será igual a las 4:00 de la tarde y recorrerá la Avenida Reforma para después desviarse al Congreso del Estado de Puebla, posteriormente se dirigirán al Palacio Municipal y continuarán hacia el Boulevard 5 de Mayo hasta llegar a la Fiscalía General del Estado.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS