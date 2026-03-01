Sujeto Abusa de una Mujer tras Volver de un Evento Social en San Pedro Cholula, Puebla

Este domingo 1 de marzo de 2026 se dio a conocer la sentencia de 10 años de prisión contra Juan José “N”, por el presunto abuso de una mujer en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

El hoy sentenciado agredió sexualmente a su víctima tras regresar de un evento social en un domicilio de San Matías Cocoyotla, junta auxiliar de la demarcación antes mencionada.

Juan José “N” abusó de una mujer en San Pedro Cholula, Puebla

Los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de septiembre de 2023, en un domicilio ubicado en San Matías Cocoyotla, municipio de San Pedro Cholula, donde la víctima se encontraba dormida después de haber asistido a un evento social.

Aprovechando que la mujer se encontraba en estado de vulnerabilidad y sin posibilidad de oponer resistencia, el hoy sentenciado ingresó a su habitación y realizó actos de naturaleza sexual sin su consentimiento. Tras lo ocurrido, familiares solicitaron apoyo policial, logrando su detención.

Sentencian a 10 años de prisión a Juan José “N” por abusar de una mujer en San Pedro Cholula, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Juan José “N”, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de violación equiparada, cometido en agravio de una mujer.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público aportó pruebas testimoniales y periciales que permitieron demostrar su responsabilidad penal como autor material del delito.

Como resultado, la autoridad judicial impuso a Juan José “N” una pena de 10 años de prisión, así como una multa equivalente a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además del pago de la reparación del daño moral y material en favor de la víctima.

Con información de N+

