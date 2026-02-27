Festival Cuna del Mole 2026 en Santiago Miahuatlán, Puebla ¿Cuándo se Realizará el Desfile?
N+
Cocineras tradicionales de Santiago Miahuatlán se preparan para ofertar su variedad de mole a los visitantes durante este Festival.
COMPARTE:
El mole es uno de los platillos más tradicionales de la entidad poblana, formando parte importante de la historia del municipio de Santiago Miahuatlán, donde año con año se lleva a cabo el Festival Cuna del Mole “Herencia Miahuateca”.
En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre este evento a realizarse en la región del Valle de Tehuacán: la fecha en que se realizará, las actividades que se llevarán a cabo y sus horarios.
Noticia relacionada: Feria de Puebla 2026: ¿Qué Artistas se Presentarán en la Fiesta Más Grande de los Poblanos?
Festival Cuna del Mole “Herencia Miahuateca” 2026 en Santiago Miahuatlán, Puebla: Fechas, Actividades y Horarios
Este año se realizará la cuarta edición del Festival Cuna del Mole “Herencia Miahuateca” en el municipio poblano de Santiago Miahuatlán, mismo que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo.
Las actividades iniciarán a las 08:00 horas con la Carrera de Colores para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a las 09:15 se realizará el Desfile inaugural del Festival, mientras que a las 10:00 se realizará la Inauguración y el Corte de Listón.
Entre las 10:45 y las 19:00 horas se llevarán a cabo las presentaciones de:
- Tecolote Marching Band
- Grupo de Teatro Esencia Miahuateca
- Mariachi Miahuatlán
- Asociación Folklórica Miahuaxochitl Ballet Chapulco
- Marimba Santiaguense
- José Javier
- Joselin Valerio “La Voz de Mi Tierra”
- José Zambrano
El Festival finalizará a las 21:00 horas con la presentación de un grupo sorpresa.
¿Cómo llegar a Santiago Miahuatlán desde la ciudad de Puebla?
Para llegar a Santiago Miahuatlán desde la capital poblana en automóvil particular es necesario tomar la autopista Puebla-Orizaba hasta la salida hacia Cuacnopalan-Tehuacán, el tiempo aproximado del camino es de dos horas.
En caso de querer llegar a dicho municipio en autobús, las salidas de diferentes líneas parten desde la Central de Autobuses CAPU, ubicada al norte de la ciudad de Puebla.
Historias recomendadas:
- Procesión de Viernes Santo 2026 en Puebla ¿Cuándo Salen a las Calles las Imágenes Religiosas?
- Presentan Muestra Gastronómica "Raíces y Sabores" en Huaquechula, Puebla ¿Cuándo se Realizará?
- Marcha 8M en Puebla 2026: Punto de Reunión, Horario, Recorrido y Recomendaciones
Con información de N+
GMAZ