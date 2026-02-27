Festival Cuna del Mole 2026 en Santiago Miahuatlán, Puebla ¿Cuándo se Realizará el Desfile?

El mole es uno de los platillos más tradicionales de la entidad poblana, formando parte importante de la historia del municipio de Santiago Miahuatlán, donde año con año se lleva a cabo el Festival Cuna del Mole “Herencia Miahuateca”.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre este evento a realizarse en la región del Valle de Tehuacán: la fecha en que se realizará, las actividades que se llevarán a cabo y sus horarios.

Festival Cuna del Mole “Herencia Miahuateca” 2026 en Santiago Miahuatlán, Puebla: Fechas, Actividades y Horarios

Este año se realizará la cuarta edición del Festival Cuna del Mole “Herencia Miahuateca” en el municipio poblano de Santiago Miahuatlán, mismo que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo.

Las actividades iniciarán a las 08:00 horas con la Carrera de Colores para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a las 09:15 se realizará el Desfile inaugural del Festival, mientras que a las 10:00 se realizará la Inauguración y el Corte de Listón.

Cocineras tradicionales de Santiago Miahuatlán ofertarán su tradicional mole. Foto: Secretaría de Desarrollo Turístico

Entre las 10:45 y las 19:00 horas se llevarán a cabo las presentaciones de:

Tecolote Marching Band

Grupo de Teatro Esencia Miahuateca

Mariachi Miahuatlán

Asociación Folklórica Miahuaxochitl Ballet Chapulco

Marimba Santiaguense

José Javier

Joselin Valerio “La Voz de Mi Tierra”

José Zambrano

El Festival finalizará a las 21:00 horas con la presentación de un grupo sorpresa.

Misa y Celebración en Honor del Justo Juez en Templo de San Roque de Puebla

¿Cómo llegar a Santiago Miahuatlán desde la ciudad de Puebla?

Para llegar a Santiago Miahuatlán desde la capital poblana en automóvil particular es necesario tomar la autopista Puebla-Orizaba hasta la salida hacia Cuacnopalan-Tehuacán, el tiempo aproximado del camino es de dos horas.

En caso de querer llegar a dicho municipio en autobús, las salidas de diferentes líneas parten desde la Central de Autobuses CAPU, ubicada al norte de la ciudad de Puebla.

Con información de N+

GMAZ