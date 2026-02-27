Inicio Puebla Festival Cuna del Mole 2026 en Santiago Miahuatlán, Puebla ¿Cuándo se Realizará el Desfile?

Festival Cuna del Mole 2026 en Santiago Miahuatlán, Puebla ¿Cuándo se Realizará el Desfile?

|

N+

-

Cocineras tradicionales de Santiago Miahuatlán se preparan para ofertar su variedad de mole a los visitantes durante este Festival.

Festival Cuna del Mole Herencia Miahuateca 2026 Santiago Miahuatlán Puebla Fecha Horarios Desfile

Habrá nueve presentaciones artísticas durante este evento. Foto: Gobierno de México

COMPARTE:

El mole es uno de los platillos más tradicionales de la entidad poblana, formando parte importante de la historia del municipio de Santiago Miahuatlán, donde año con año se lleva a cabo el Festival Cuna del Mole “Herencia Miahuateca”.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre este evento a realizarse en la región del Valle de Tehuacán: la fecha en que se realizará, las actividades que se llevarán a cabo y sus horarios.

Noticia relacionada: Feria de Puebla 2026: ¿Qué Artistas se Presentarán en la Fiesta Más Grande de los Poblanos?

Festival Cuna del Mole “Herencia Miahuateca” 2026 en Santiago Miahuatlán, Puebla: Fechas, Actividades y Horarios

Este año se realizará la cuarta edición del Festival Cuna del Mole “Herencia Miahuateca” en el municipio poblano de Santiago Miahuatlán, mismo que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo.

Las actividades iniciarán a las 08:00 horas con la Carrera de Colores para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a las 09:15 se realizará el Desfile inaugural del Festival, mientras que a las 10:00 se realizará la Inauguración y el Corte de Listón.

Cocineras tradicionales de Santiago Miahuatlán ofertarán su tradicional mole. Foto: Secretaría de Desarrollo Turístico

Entre las 10:45 y las 19:00 horas se llevarán a cabo las presentaciones de:

  • Tecolote Marching Band
  • Grupo de Teatro Esencia Miahuateca
  • Mariachi Miahuatlán
  • Asociación Folklórica Miahuaxochitl Ballet Chapulco
  • Marimba Santiaguense
  • José Javier
  • Joselin Valerio “La Voz de Mi Tierra”
  • José Zambrano

El Festival finalizará a las 21:00 horas con la presentación de un grupo sorpresa.

Misa y Celebración en Honor del Justo Juez en Templo de San Roque de Puebla

¿Cómo llegar a Santiago Miahuatlán desde la ciudad de Puebla?

Para llegar a Santiago Miahuatlán desde la capital poblana en automóvil particular es necesario tomar la autopista Puebla-Orizaba hasta la salida hacia Cuacnopalan-Tehuacán, el tiempo aproximado del camino es de dos horas.

En caso de querer llegar a dicho municipio en autobús, las salidas de diferentes líneas parten desde la Central de Autobuses CAPU, ubicada al norte de la ciudad de Puebla.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ

Arte y Cultura
Inicio Puebla Festival cuna del mole herencia miahuateca 2026 santiago miahuatlan puebla fecha horarios desfile