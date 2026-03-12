Arranca la Feria Nacional de la Michelada 2026 en Cholula, Puebla ¿Qué Artistas Estarán?

La Feria Nacional de La Michelada 2026 regresa a Puebla con más sabor y conciertos con la impresionante vista de la Gran Pirámide Cholula, en esta edición estarán más de 50 artistas en escena como Dani Flow, Muelas de Gallo, BSNO, Doony Graff y muchos más.

La fiesta con más variedad de micheladas se llevará acabo este 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo en el Parque Soria de San Pedro Cholula, en donde miles de personas se darán cita para disfrutar de música en vivo al estilo de un festival.

Con gomitas, con camarones, en licuadoras o en tarros; Podrás disfrutar de la cerveza al estilo mexicano con su gran diversidad de sabores y presentaciones, además habrá una zona gastronómica, shows, cultura y fiesta total.

¿Qué artistas estarán en la Feria Nacional de La Michelada 2026?

Este 2026 la Feria de la Michelada cuenta con un line up que mezcla todos los estilos: urbano, cumbia, regional mexicano, ska, electrónica y mucho más, estos serán los artistas que se presentarán.

Dani Flow

Muelas de Gallo

BSNO

Doony Graff

Mali de Tepito

Niche

Adolescentes Orquesta

La Clase Loka

ST7V

Fat Selektha

La Carlota

EVN

Perreo de 24 K

Zaay

Alta Gama

Dejavú Ska

Leo y su Rugido Norteño

Double Beat Jb

Proyecto Fantasma

Grupo Deztrampados

ALX MOORE

VINYL

Sophia

Nebula

Nuevo Legado

Y muchos más cantantes, además, habrá un segundo escenario nombrado "Octupus Stahe" que reunirá a DJ's y proyectos que harán vibrar a Cholula con sets explosivos, beats intensos y una atmósfera única con artistas como: Adrián Rose B2B Diego Vega, Alexz Vega, Arthur Abriz, Azcarate Beat, Balam, Beto JP, Broucce, Bull, Chilly Willy, Cod3breaker, Caesar, Carlo Sanz, y muchos más.

Cartel completo de la Feria Nacional de la Michelada 2026. Foto: Feria Nacional de la Michelada

Acceso a la Feria Nacional de La Michelada 2026

Durante cinco días podrás vibrar en el ambiente de la Feria Nacional de La Michelada 2026 y disfrutar de la gran variedad en bebidas y comida, el acceso al evento es totalmente gratuito, sin embargo los productos tendrán costo de acuerdo a cada negocio.

Este festival prevé una gran afluencia por lo que contará con seguridad para prevenir algún incidente, es recomendable evitar altercados y de ninguna manera manejar si se consume algún tipo de bebida alcohólica.

