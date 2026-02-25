Christian Nodal Cancela Concierto de su Gira "Pal Cora" en Puebla ¿Habrá Reembolsos?

Por segunda vez, anuncian el concierto de Christian Nodal queda cancelado en Puebla, esta presentación se iba a realizar el 20 de marzo en la capital poblana; En N+ te decimos cómo puedes exigir tu rembolso y los detalles sobre esta cancelación.

El cantante de los éxitos de 'Ya no somos ni seremos', 'De los besos que te di' y 'Adiós amor' se presentaría en el Centro Expositor como parte de su gira "Pal Cora", misma que ha llegado hasta escenarios de Europa.

La boletera Funticket confirmó que tanto la presentación de Nodal que se llevaría acabo en Puebla, como la de Acapulco, quedaron canceladas, por lo que sus fans deberán tener en cuenta la siguiente información.

¿Cómo pedir mi reembolso de los boletos de Nodal en Puebla?

De acuerdo a la boletera, los reembolsos se realizarán a partir del día 4 de marzo para las compras realizadas a través de la página de FunTicket; Este se devolverá de forma automática por lo que el monto se deberá ver reflejado en la cuenta del tarjetahabiente conforme a los tiempos establecidos por su institución financiera.

En caso de haber adquirido los boletos para el concierto de Nodal de forma presencial, deberán de mandar la documentación correspondiente al correo atc@funticket.mx para recibir las indicaciones de su proceso de reembolso, adjuntando lo siguiente.

Deberás enviar la carátula del estado de cuenta de la tarjeta con la que realizaste la compra. Únicamente se requiere el encabezado del documento, omitiendo o cubriendo datos sensibles, donde sean visibles: Nombre del banco y nombre de titular.

con la que realizaste la compra. Únicamente se requiere el encabezado del documento, omitiendo o cubriendo datos sensibles, donde sean visibles: Nombre del banco y nombre de titular. Adjuntar identificación oficial vigente del titular de la tarjeta, por ambos lados (o en una sola imagen donde la firma sea claramente visible).

¿Cómo es el reembolso de los boletos de Nodal en Puebla si pagué en efectivo?

Si compraste los boletos para la gira "Pal Cora" con dinero efectivo, deberás enviar lo siguiente al correo atc@funticket.mx

Mandar fotografía de los boletos por ambos lados (frente y reverso)

Los boletos deberán aparecer con la palabra "Nulos" escritos con plumón negro, rotos por la mitad y cuidar que el número de localizados y datos del boleto sean visibles.

Posteriormente, deberás enviar los datos bancarios para recibir el reembolso, ahí debes mostrar una fotografía de la carátula de un estado de cuenta de tarjeta de débito a nombre del titular que recibirá el reembolso, donde sean visibles:

Nombre del Banco

Nombre del titular

Número de cuenta

CLABE interbancaria

Hasta el momento el cantautor de regional mexicano no ha dado detalles sobre el tema ,por lo que se desconoce si abrirá una nueva fecha para presentarse en el estado poblano, cabe resaltar que Nodal ha sido parte de la cartelera del Palenque de la Feria de Puebla en años anteriores por lo que sus fans tienen la esperanza que se presente en el mes de abril.

Cabe resaltar que anteriormente Christian había cancelado un megaconciertos que se llevaría acabo en el Estadio Cuauhtémoc por lo que esta sería la segunda vez que cancela una presentación en Puebla.

