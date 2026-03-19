Primavera 2026 Llega con Ola de Calor: Estados con Temperatura Extrema de Hasta 45 Grados

La primavera 2026 está a solo unas horas de iniciar y es importante que sepas que lo hará con una ola de calor. Te decimos qué estados tendrán temperaturas extremas de hasta 45 grados, para que tomes precauciones.

Video: Clima Hoy en México del 19 de Marzo de 2026 con Raquel Méndez: Nueva Ola de Calor

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que hoy, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá una onda de calor en 12 estados del país, estos son:

Jalisco (sur y suroeste). Colima (este). Michoacán (centro y suroeste). Guerrero (centro y sur) Oaxaca (sur y este). Chiapas (suroeste). Baja California Sur (norte). Sonora. Chihuahua (suroeste). Durango (noroeste y suroeste) Sinaloa. Nayarit (norte y sur).

Noticia relacionada: ¿Cuándo Es el Equinoccio de Primavera 2026? Fecha y Hora del Cambio de Estación en México

Estados con temperaturas extremas por onda de calor

La Conagua prevé que ambiente seco y estable en el norte y noroeste de la República Mexicana. Además, se pronostican temperaturas extremas en:

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados en : Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste). Temperaturas de 35 a 40 grados en : Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

: Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas. Temperaturas de 30 a 35 grados en: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se recomienda a la población de las entidades mencionadas a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga y de colores claros durante el

día, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a niños y niñas, personas adultas mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables.

Recuerda que el 20 de marzo es el Equinoccio de Primavera que marca el inicio astronómico de esta estación del año. De acuerdo con la UNAM, el término equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa «noche igual», y hace referencia al equilibrio entre las horas de luz y oscuridad en esta fecha. Este fenómeno sucede dos veces al año: en marzo, dando inicio a la primavera en el hemisferio norte, y en septiembre, cuando comienza el otoño en esta misma región.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter

​​Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar