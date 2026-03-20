Liberan a Policía Municipal que Abatió a Hombre en Guadalupe, Nuevo León

El policía municipal que abatió a un hombre en la colonia Valle del Sol, en Guadalupe, Nuevo León, fue puesto en libertad. Fueron personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe quienes confirmaron esta acción durante la noche de este viernes 20 de marzo.

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La decisión se tomó luego de que las autoridades determinaran que el elemento habría actuado en cumplimiento de su deber al momento de los hechos. La liberación fue autorizada por el Fiscal Especializado en Delitos de Homicidio; sin embargo, se informó que el caso continuará bajo investigación con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si el uso de la fuerza fue el adecuado.

Esta información se dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales. En este documento, la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe también mencionó que se encuentran en disposición de colaborar con los agentes de investigación, además de tener una total apertura para que se lleven a cabo los trabajos necesarios y darle fin a este caso.

Hombre es abatido por Policía de Guadalupe

El delito por el cual es investigado este policía, el cual no ha sido identificado, ocurrió la tarde del 18 de marzo, cuando elementos de la Policía de Guadalupe abatieron a un sujeto en calles de la colonia Valle del Sol. Los oficiales había acudido a este punto ante un reporte de una persona que se encontraba quemando cobre, al llegar al sitio, un sujeto los atacó con un machete.

Luego de ser atacados, los policía realizaron una persecución por la calle Verdon y la avenida Pablo Livas. Luego de varios minutos de este enfrentamiento, uno de los oficiales municipales habría disparado en al menos una ocasión contra el sujeto, lo que provocó su deceso. En el sitio se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y el agente fue puesto a disposición de la Fiscalía de Nuevo León.

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