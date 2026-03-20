Menor es Ingresado al DIF Capullos Luego de que Autoridades Abatieran a su Padre en Nuevo León

Un menor de 5 años fue ingresado al DIF Capullos luego de que su padre muriera tras ser abatido por policías municipales el 18 de marzo en la colonia Valle del Sol, en Guadalupe. El menor de 5 años de edad que acompañaba a su padre el pasado miércoles 18 de marzo, cuando este fue baleado y perdió la vida tras ser interceptado por elementos de seguridad en el municipio de Guadalupe, fue ingresado al DIF Capullos.

Así lo confirmaron autoridades estatales, quienes señalaron que la familia extensa identificada en un primer momento no resultó apta para asumir la tutoría del niño.

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Los hechos se registraron en la colonia Valle del Sol, donde ocurrió el incidente que dejó al menor en una situación de vulnerabilidad, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades correspondientes para garantizar su protección. De acuerdo con la información proporcionada, el proceso que sigue para el menor estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Menor.

El personal especializado deberá localizar a otros familiares del niño que puedan hacerse responsables de su cuidado. Asimismo, se realizarán diversas evaluaciones a los posibles tutores, con el objetivo de determinar si cuentan con las condiciones necesarias para garantizar el bienestar del menor.

Un equipo interdisciplinario será el encargado de analizar la información recabada y tomar una decisión respecto a quién podría asumir su resguardo. Mientras tanto, el menor permanecerá bajo el cuidado del DIF Capullos, institución que se encargará de brindarle atención integral durante este proceso.

Policía abate a hombre tras presuntamente ser atacado con machete

En relación con el caso, se informó que el padre del menor fue abatido por elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, luego de que presuntamente intentara agredir a los oficiales con un arma blanca. El incidente ocurrió durante la tarde del miércoles 18 de marzo, en el cruce de las calles Verdon y Pablo Livas, en la misma colonia Valle del Sol. De acuerdo con los reportes, los oficiales acudieron al sitio tras recibir una denuncia vecinal sobre un grupo de hombres que se encontraban quemando cobre.

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Al llegar al lugar, los elementos de la Policía de Guadalupe solicitaron a los individuos que detuvieran la actividad. Sin embargo, uno de ellos presuntamente reaccionó de forma agresiva y atacó a los oficiales con un machete. Ante esta situación, uno de los policías accionó su arma de fuego, hiriendo al hombre. Posteriormente, se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes al arribar confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y esclarecer los hechos ocurridos en este punto del municipio.

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Con información de Nelly Juarez/ Noticias N+

RR