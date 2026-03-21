Guardia de Seguridad Denuncia Agresión en Caseta de Colonia Privada en Guadalupe, Nuevo León

Un guardia de seguridad denunció haber sido agredido con un tubo de fierro luego de negarle el acceso a un taxi de aplicación al fraccionamiento Privada San Carlos en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El caso se dio a conocer este 20 de marzo, a más de un mes de los hechos, luego de que el afectado decidiera compartir su testimonio a través de redes sociales.

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El hombre fue identificado como Gerson David Maldonado, de 34 años, quien relató que la agresión ocurrió el pasado 2 de febrero mientras se encontraba laborando en una caseta de vigilancia. De acuerdo con su versión, todo comenzó cuando un vehículo de plataforma llegó con datos incorrectos, lo que impidió validar su acceso al lugar.

Tras no poder ingresar, el servicio fue cancelado, situación que provocó el enojo de los pasajeros. En ese momento, uno de ellos descendió del vehículo y comenzó a agredir al guardia, presuntamente utilizando un tubo de fierro con el que lo golpeó en la cabeza. La agresión quedó captada por una cámara de seguridad.

Sigue búsqueda de presunto agresor

El afectado también señaló que el agresor sería sobrino de un residente de este fraccionamiento, a quien acusó de haber participado en el ataque al sujetarlo del cuello mientras ocurría la agresión. El guardia de seguridad sufrió una herida de 13.5 centímetros en la cabeza, además de una fuerte hemorragia que requirió ocho puntos de sutura.

La víctima indicó que ya interpuso una denuncia formal ante las autoridades correspondientes; sin embargo, lamentó que hasta el momento no se haya detenido a los presuntos responsables del ataque. Se espera que en los próximos días agentes de investigación den una declaración respecto a este caso.

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Con información de Adriana Garcíno | N+

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