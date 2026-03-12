Video: Hombre Golpea a Guardia de Seguridad en Sector Privado de Santa Catarina, Nuevo León

Cámaras de seguridad de una caseta de vigilancia captaron el momento en el que un hombre agredió a golpes a un guardia de seguridad en un sector privado ubicado en la colonia Valle Poniente, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El hecho ocurrió el pasado 2 de marzo pero fue días después que trascendieron los hechos y se dio a conocer el video en redes sociales.

En la grabación de las cámaras de vigilancia se observa al guardia de seguridad, al agresor y a un tercer hombre dentro de la caseta. Aparentemente, el responsable de la violencia, quien sostiene un artículo en su mano izquierda, le reclama al vigilante y después de algunos segundos le da tres puñetazos en el rostro, para luego retirarse junto con el otro sujeto vestido con una camisa blanca.

¿Qué originó la agresión contra el guardia de seguridad?

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión contra el guardia de seguridad presuntamente se dio después de que este tomara una foto y las placas del vehículo del hombre que lo golpeó, quien posteriormente huyó del lugar junto con otro hombre. Presuntamente, se trataría de un boxeador, aparentemente amateur, pero hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Luego de darse a conocer el video, las autoridades de seguridad de Nuevo León iniciaron con las indagatorias para identificar al agresor y dar con su paradero para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes para ser investigado y determinar las sanciones que recibirá por estos hechos. Por ahora, no hay personas detenidas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

