Asesinan a Balazos a Hombre Dentro de Departamento en García, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su domicilio ubicado en una zona departamental en la colonia Valle de Lincoln en el municipio de García, Nuevo León. El hecho generó una intensa movilización de elementos de seguridad en esta zona.

El hecho se registró en el cruce de las calles Valle de Papaloapan y Valle de Oaxaca, donde varias hombres armados ingresaron a un departamento para presuntamente atacar a un sujeto en repetidas ocasiones. Luego de comerte este acto, los agresores huyeron del sitio.

Fueron vecinos quienes llamaron a las autoriades correspondientes luego de escuchar las detonaciones de arma. Al lugar llegaron elementos de la Policía de García, quienes al dar un recorrido por la zona departamental, se percataron de la presencia del hombre sin vida, por lo que resguardaron y acordonaron el área.

Investigan asesinato de hombre en un departamento en García

Elementos de seguridad confirmaron que el hombre asesinado presentaba una herida de bala. A este punto también llegaron patrullas del Ejercito Mexicano, quienes comenzaron con recorridos en este punto para tratar de identificar a los presuntos responsables.

Hasta el momento el hombre fallecido no ha sido identificado, por lo que se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso. En este punto llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para comenzar con las investigaciones correspondientes. Policías comenzaron a buscar cámaras de seguridad cercanas que puedan ayudar en los trabajos de localización de los presuntos agresores.

Con información de Carlos Campos | N+

