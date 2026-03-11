Investiga Fiscalía Presunto Asalto en Ataque Armado que Dejó a Menor Sin Vida en Apodaca, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) reveló más detalles sobre el ataque armado contra una familia que dejó a un menor de 5 años sin vida el pasado 9 de marzo en la colonia Las Margaritas en el municipio de Apodaca.

El fiscal, Javier Flores Saldívar, informó este miércoles 11 de marzo que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes y que no se descarta la línea de un presunto intento de asalto, aunque autoridades de seguridad habrían señalado que este ataque iba dirigido contra el padre del menor.

Aunque las autoridades confirmaron que el padre del menor tiene antecedentes por narcomenudeo, el fiscal del estado mencionó que no se puede descartar la versión de un robo con violencia. Javier Flores también dijo que esta línea de investigación toma relevancia a partir de la declaración inicial de la madre del menor fallecido.

Video: Investiga Fiscalía de Nuevo León Presunto Asalto en Ataque a Familia por Muerte de Niño de 5 años y Mamá

Madre de menor fallecido tras ataque a balazos declara ante Fiscalía de Nuevo León

Javier Flores mencionó que la madre del menor fallecido declaró que este ataque ocurrió luego de que hombres armados intentaran despojar a la familia del vehículo donde viajaban y al no lograrlo dispararon contra los tripulantes. Esta versión es la que se adjuntó en la carpeta del caso, por lo que las autoridades investigarán el hecho como un presunto atraco.

Hasta el momento se desconoce cual es el estado de salud de la mujer y su hija, quienes también fueron heridas de bala durante este ataque. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso y sobre la resolución que se tendrá. En el lugar de los hechos habría varias cámaras de seguridad, lo que ayudaría en esta investigación.

Con información de Ángel Giner | N+

DAGM