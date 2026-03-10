Detienen a Tres en Nuevo León por Presunto Robo Millonario en San Pedro y Atracos en Edomex

Tres personas fueron detenidas por autoridades del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, luego de ser investigados tras presuntamente realizar un robo millonario y varios atracos más en Estado de México. Los hechos se dieron a conocer durante la tare de este martes 10 de marzo.

Fue en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo donde elementos de la Policía de San Pedro detectaron la presencia de un vehículo con placas del Estado de México, por lo que procedieron a detener su paso. Al realizar una inspección, los oficiales se percataron que se trataría de los presuntos ladrones buscados, por lo que fueron detenidos.

Las personas detenidas fueron identificadas como Tomás de 26 años, Marina, de 24 años y Ángel, de 26 años de edad. Los tres sujetos son investigados luego de que presuntamente realizaran un robo de un millón 350 mil pesos, además de cometer atracos en varias notarías y negocios en el municipio de San Pedro, Nuevo León, y en el Estado de México.

Investigan a detenidos por presunto robo a Notaría 61

Tras su detención, las tres personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de San Pedro, donde se determinará su situación legal. Hasta el momento se desconoce si esta corporación trabajó en conjunto con el Estado de México, por lo que se espera que en los próximos días se den más detalles.

Autoridades pidieron a las personas afectadas que acudan a las instalaciones de la secretaría de seguridad para presentar una denuncia formal y poder procedes con esta carpeta de investigación. El sábado 7 de marzo, la Notaría 61, ubicada en San Pedro, fue presuntamente robada por los tres sujetos detenidos, acto que provocó este despliegue para tratar de identificarlos.

