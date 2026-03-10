Hombre Incendia Casa tras Presuntamente Encontrar a su Esposa con otro Sujeto en Nuevo León

Una mujer resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en la cara y las manos, luego de que su marido hiciera explotar el tanque de gas cuando presuntamente la encontró con otro hombre. Los hechos ocurrieron en una casa de la calle 9 de Junio, en su cruce con Jesús Urdiales en la colonia Atoyac de Álvarez, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Elementos de Bomberos Guadalupe arribaron hasta la vivienda y, después de varios minutos de esfuerzos, lograron controlar las llamas que destruyeron dos cuartos de la casa de renta y provocaron las quemaduras en cara y manos a la mujer, quien recibió los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue trasladada para a un hospital para su atención médica.

Al sitio también llegaron autoridades del municipio de Guadalupe, luego de que trascendiera que la explosión del tanque e incendio podrían haber sido provocados por los celos. No se informó si hubo personas detenidas.

El pasado 2 de marzo, un hombre perdió la vida luego de ser agredido con un arma blanca por su pareja sentimental, presuntamente frente a sus tres hijos, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Los hechos se registraron en una vivienda de la calle Principal, en la colonia Miguel Hidalgo.

La mujer fue identificada como Fernanda "N" y la víctima de la agresión como Armando "N" de 35 años de edad. De acuerdo con el reporte, los hechos se habrían originado por una discusión que fue subiendo de todo hasta que la mujer atacó a su pareja con un machete, causándole heridas que le provocaron la muerte.

