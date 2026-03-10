Sujeto Toma como Rehén a Mujer en Estética en Apodaca, Nuevo León

Un hombre irrumpió en una estética y tomó como rehén a una mujer en la colonia Balcones del Mezquital, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho se registró durante la tarde de este martes 10 de marzo y generó la movilización de elementos de la Policía de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto delincuente pedia comida y un auto para escapar.

Información en desarrollo...