Sujeto Toma como Rehén a Mujer en Estética en Apodaca, Nuevo León
El presunto delincuente, que mantenía a la joven como rehén, pedía comida y un auto para escapar, luego de irrumpir en la estética de la colonia Balcones del Mezquital
Un hombre irrumpió en una estética y tomó como rehén a una mujer en la colonia Balcones del Mezquital, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho se registró durante la tarde de este martes 10 de marzo y generó la movilización de elementos de la Policía de Apodaca.
De acuerdo con los primeros reportes, el presunto delincuente pedia comida y un auto para escapar.
Información en desarrollo...