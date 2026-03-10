Persona en Situación de Calle Ataca con Desarmador a Hombre en el Centro de Monterrey

Una persona en situación de calle fue detenida luego de atacar a un hombre con un desarmador en calles del centro de Monterrey. El hecho se reportó durante la noche del pasado lunes 9 de marzo, cuando autoridades recibieron en reporte de un sujeto herido.

Fue en el cruce de las calles Villagómez y Reforma donde un sujeto comenzó a insultar y empujar a la víctima. Luego de pedirle que se fuera de este sitio, el agresor sacó un desarmador y atacó al hombre provocándole una herida en el abdomen. De inmediato se pidió el apoyo de autoridades para tratar de detener al responsable.

Hasta este lugar llegaron elementos de la Policía de Monterrey y paramédica de la Cruz Roja de Monterrey. Mientras era atendido, la víctima describió al agresor para que los oficiales pudieran localizarlo. Horas más tarde los agentes de seguridad lograron arrestar al agresor, a quién le decomisaron el desarmador que utilizó cuando atacó al hombre.

Identifican a sujeto detenido tras atacar a hombre en Monterrey

El hombre detenido fue identificado como Amado, de 50 años de edad, quien fue trasladado al Ministerio Público, lugar donde determinarán la situación legal del sujeto. La víctima, quien no fue identificada pero tendría 59 años de edad, recibió atención médica en el lugar de la agresión y no fue necesario ser trasladado a un hospital.

Elementos de seguridad pidieron al hombre agredido que acuda a las instalaciones del Ministerio Público para presentar una denuncia formal y comenzar con las investigaciones necesarias en este caso. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso y se determine la medida legal que se tomará contra el agresor.

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM