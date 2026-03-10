Muere Niña de Tres Años tras Caer Accidentalmente a una Alberca en Santiago, Nuevo León

Una menor de 3 años de edad perdió la vida luego de caer accidentalmente a una alberca dentro de una quinta en la zona de El Barro en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Los hechos se registraron cuando una mujer, en compañía de su hija, llegó a una quinta campestre para realizar varios labores de limpieza. Tras un presunto descuido, la menor comenzó a caminar por este lugar y habría caído por accidente al interior de una alberca. Luego de notar que la menor no se encontraba en ningún sitio, comenzaron con la búsqueda de la niña.

Al percatarse que la menor se encontraba al fondo de una alberca, su madre la sacó de inmediato y la trasladaron hasta una clínica médica ubicada en una plaza comercial sobre la Carretera Nacional. Luego de que el personal de este sitio le brindara varios procedimientos, se confirmó que ya no contaba con singos vitales.

Investigan muerte de menor tras caer a alberca en Santiago

Hasta este centro médico llegaron elementos de la Policía de Santiago y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no ha sido identificada la menor fallecida, por lo que se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre este caso.

En el lugar fue vista la madre de la menor quien era interrogada por elementos de investigación para tratar de esclarecer como ocurrió este percance que dejó a una menor de tres años sin vida. Además de la mujer, en este punto también permanecieron los dueños de esta quinta.

Con información de Carlos Campos | N+

