Hallan Sin Vida a Hijo del Rey del Cabrito Desaparecido en Coahuila Desde 2015

Tras más de una década de búsqueda, la familia de Javier Alejandro Martínez Valdéz, joven reportado como desaparecido desde el año 2015, informó que habrían localizado sus restos en una fosa común. El hombre era hijo de los dueños de un reconocido restaurante de cabrito en Monterrey, Nuevo León, lo que generó consternación por los habitantes de este municipio.

A través de una publicación en redes sociales, Olga Martínez Valdez, hermana del joven, señaló que después de once años de búsqueda la familia pudo confirmar el hallazgo. En el mensaje expresó que, pese al dolor vivido durante este tiempo, ahora sienten paz al saber dónde se encuentra su hermano. La mujer escribió que pasaron más de 10 años, su hermano nunca será olvidado.

En su publicación, Olga Martínez también envió un mensaje a las familias que se encuentran en una situación similar a quienes les dijo que no perdieron la fe y esperanza de encontrar a sus seres queridos. La hermana del joven localizado también agradeció a las personas que ayudaron a dar con su paradero después de tanto tiempo.

¿Dónde fue visto por última vez Javier Alejandro?

Javier Martínez habría sido reportado como desaparecido en el 2015. Según su hermana, el hombre fue visto por última vez Saltillo, Coahuila, por lo que comenzaron con una investigación para tratar de localizarlo. Hasta el momento se desconoce en donde fueron hallados sus restos, por lo que se espera que en los próximos días se den más detalles.

La hermana del hombre localizado mencionó que su localización fue posible debido a los trabajos en colaboración de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y de la Fiscalía de Coahuila. Hasta el momento las autoridades no han dado alguna declaración ante este caso, por lo que se espera que en los próximos días brinden alguna declaración.

