Controlan Incendio en Sierra de Galeana, Nuevo León; Hay 11 Hectáreas Afectadas

Tras registrarse un incendio forestal en la Sierra Mesa San Lucas, en el municipio de Galeana, Nuevo León, autoridades informaron que el siniestro logró ser controlado en un 90 por ciento y liquidado en un 80 por ciento, con una afectación en 11 hectáreas.

Noticia relacionada: Moviliza Incendio en Terreno Baldío en el Centro de Monterrey

En esta zona se aplicaron labores de sofocación vía aérea y terrestre para tratar de controlar el incendio y evitar que continuará propagándose. Dos helicópteros realizaron descargas directas de agua para enfriar la zona afectada mientras que bomberos limitaban la zona para evitar que las llamas siguieran avanzando.

En el operativo participaron un total de 85 elementos, quienes contaron con el apoyo de 12 unidades terrestres. Las autoridades mencionaron que, aunque el siniestro presenta un alto porcentaje de control, aún continúan las acciones en el área afectada para evitar que se reactive algún punto caliente dentro del perímetro del incendio.

Video: Logran Controlar Incendio en Sierra de Galeana Nuevo León

Continuarán labores tras incendio en Sierra de Galeana

Elementos de rescate informaron que será hasta el día de mañana cuando se reanuden las labores de enfriamiento para terminar de sofocar este incendio, además de descartar que las llamas se vuelvan a avivar. Hasta el momento, autoridades continúan monitoreando el área afectada en la sierra para evaluar posibles riesgos y dar seguimiento a las labores de control

En este operativo participaron brigadistas de la Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León, además de personal de Protección Civil de Galeana, elementos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Fuerza Civil y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Historias recomendadas:

Con información de Adriana Garcino | N+

DAGM