Hombre Muere en Incendio Dentro de su Casa en Tonalá
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La víctima estaba solo al momento del incidente; cuando llegaron los paramédicos nada pudieron hacer por él
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Un hombre murió dentro de su vivienda tras registrarse un incendio en la calle Pino Suárez, cerca del cruce con Galeana, en el municipio de Tonalá.
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De acuerdo con los primeros reportes, la causa del fuego pudo haber sido un cortocircuito en las instalaciones de la finca. Cuando llegaron los paramédicos nada pudieron hacer por el hombre de aproximadamente 50 años.
¿Qué se sabe de la víctima?
El afectado, al parecer se encontraba solo al momento del incendio. Falleció por intoxicación de humo y quemaduras.
Las autoridades reiteran el llamado a revisar las instalaciones eléctricas y a no sobrecargar las tomas de energía.
Jorge Ocegueda / N+
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