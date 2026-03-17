Investigarán al Alcalde de Autlán por Presunta Agresión tras Partido de Futbol

El alcalde de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, fue captado presuntamente agrediendo a jugadores de futbol en una cancha, en compañía de elementos de seguridad tras terminar el partido entre Guerreros de Autlán y Los Cabos United el 15 de marzo.

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El alcalde de Autlán de Navarro será investigado

Después de este hecho, las autoridades abrirán una investigación. El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, dijo que revisarán el armamento de la Policía de Autlán.

“Estamos esperando denuncias de ciudadanos que se hayan visto afectados por estos escoltas, estamos colaborando con Fiscalía y estaremos buscando acercamiento con el alcalde”, comentó Hernández.

El secretario mencionó que a pesar de que no ha recibido notificación para investigar sobre la actividad de los escoltas, está dispuesto a brindar información que tenga la Secretaría de Seguridad acerca de los elementos que son parte del equipo de seguridad del alcalde de Autlán.

No se ha informado de manera oficial si las presuntas agresiones fueron verbales o físicas, así como tampoco Gustavo Robles se ha pronunciado en redes sociales, ni los equipos de futbol que jugaron el día del partido.

Las Noticias Guadalajara / N+

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