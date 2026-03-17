Requisitos para Apoyos Económicos a Cuidadoras y Personas con Discapacidad en Jalisco

En Jalisco se encuentra disponible un programa de apoyos económicos dirigido tanto a personas cuidadoras como a personas dependientes de cuidados, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y atender situaciones de vulnerabilidad.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

Este esquema contempla la entrega de 2 mil pesos mensuales, mismos que se dispersan mediante pagos programados en dos trimestrales y uno bimestral, sujetos a la suficiencia presupuestal.

El beneficio está enfocado principalmente en personas que enfrentan condiciones como discapacidad, enfermedad renal crónica o cáncer, así como en quienes dedican su tiempo al cuidado de familiares en estas circunstancias.

Para acceder, las y los interesados deberán cumplir con una serie de criterios establecidos en las reglas de operación vigentes, además de realizar su registro en línea y acudir a una cita presencial con la documentación requerida.

Requisitos para pertener al programa de apoyos

Componente B2

Apoyos monetarios a personas cuidadoras de familiares dependientes de cuidados

Inscribirse como solicitante del beneficio.

Acreditar identidad de la persona cuidadora (mexicana y mayor de edad).

Acreditar identidad de la persona a quien se brindan los cuidados.

Comprobar parentesco y rol como persona cuidadora principal.

Acreditar residencia en el estado de Jalisco.

Acreditar la condición de dependencia por discapacidad, enfermedad renal crónica o cáncer.

No ser beneficiario de otro programa similar.

Encontrarse en condición de pobreza y/o rezago social.

No contar con empleo o actividades remuneradas.

Componente B1

Apoyos monetarios a personas dependientes de cuidados

Inscribirse como solicitante del beneficio.

Acreditar identidad (mexicana y mayor de edad).

Acreditar discapacidad o enfermedad renal crónica.

Acreditar residencia en el estado de Jalisco.

No ser beneficiario de otro programa similar.

Encontrarse en condición de pobreza y/o rezago social.

¿Cómo registrarse?

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial del programa, completar su registro, generar una cita e imprimir los formularios correspondientes. Posteriormente, deberán firmarlos y presentarse en la fecha asignada con la documentación requerida.

Es importante considerar que el número de citas es limitado y que la entrega de documentos no garantiza el ingreso al programa, ya que cada solicitud será revisada conforme a los criterios establecidos en las Reglas de Operación vigentes.

Este programa representa una alternativa de apoyo económico para sectores vulnerables en Jalisco, aunque su acceso dependerá del cumplimiento de requisitos y la disponibilidad presupuestal.

Para más información puedes acceder a la pagina oficial: https://yojaliscocuidados-ssas.jalisco.gob.mx/

JDRV / N+

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