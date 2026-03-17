Requisitos para Apoyos Económicos a Cuidadoras y Personas con Discapacidad en Jalisco
N+
Personas cuidadoras y dependientes en Jalisco pueden acceder a apoyos económicos de $2 mil mensuales si cumplen requisitos como pobreza, discapacidad o enfermedad.
COMPARTE:
En Jalisco se encuentra disponible un programa de apoyos económicos dirigido tanto a personas cuidadoras como a personas dependientes de cuidados, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y atender situaciones de vulnerabilidad.
¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?
Este esquema contempla la entrega de 2 mil pesos mensuales, mismos que se dispersan mediante pagos programados en dos trimestrales y uno bimestral, sujetos a la suficiencia presupuestal.
El beneficio está enfocado principalmente en personas que enfrentan condiciones como discapacidad, enfermedad renal crónica o cáncer, así como en quienes dedican su tiempo al cuidado de familiares en estas circunstancias.
Para acceder, las y los interesados deberán cumplir con una serie de criterios establecidos en las reglas de operación vigentes, además de realizar su registro en línea y acudir a una cita presencial con la documentación requerida.
Requisitos para pertener al programa de apoyos
Componente B2
Apoyos monetarios a personas cuidadoras de familiares dependientes de cuidados
- Inscribirse como solicitante del beneficio.
- Acreditar identidad de la persona cuidadora (mexicana y mayor de edad).
- Acreditar identidad de la persona a quien se brindan los cuidados.
- Comprobar parentesco y rol como persona cuidadora principal.
- Acreditar residencia en el estado de Jalisco.
- Acreditar la condición de dependencia por discapacidad, enfermedad renal crónica o cáncer.
- No ser beneficiario de otro programa similar.
- Encontrarse en condición de pobreza y/o rezago social.
- No contar con empleo o actividades remuneradas.
Componente B1
Apoyos monetarios a personas dependientes de cuidados
- Inscribirse como solicitante del beneficio.
- Acreditar identidad (mexicana y mayor de edad).
- Acreditar discapacidad o enfermedad renal crónica.
- Acreditar residencia en el estado de Jalisco.
- No ser beneficiario de otro programa similar.
- Encontrarse en condición de pobreza y/o rezago social.
¿Cómo registrarse?
Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial del programa, completar su registro, generar una cita e imprimir los formularios correspondientes. Posteriormente, deberán firmarlos y presentarse en la fecha asignada con la documentación requerida.
Es importante considerar que el número de citas es limitado y que la entrega de documentos no garantiza el ingreso al programa, ya que cada solicitud será revisada conforme a los criterios establecidos en las Reglas de Operación vigentes.
Este programa representa una alternativa de apoyo económico para sectores vulnerables en Jalisco, aunque su acceso dependerá del cumplimiento de requisitos y la disponibilidad presupuestal.
Para más información puedes acceder a la pagina oficial: https://yojaliscocuidados-ssas.jalisco.gob.mx/
JDRV / N+
Historias Recomendadas: