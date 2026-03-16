Capturan a Dos Personas por el Homicidio de un Bombero de Tlaquepaque, Jalisco

Dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el homicidio de un bombero ocurrido en San Pedro Tlaquepaque el pasado 28 de enero de 2026.

Entre los señalados se encuentran la esposa de la víctima, Mercedes “N”, y su presunta pareja sentimental, Daniel “N”. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 27 de enero, alrededor de las 23:30 horas, vecinos del fraccionamiento La Loma, en el municipio de El Salto, escucharon gritos y ladridos provenientes de un domicilio donde se encontraba la víctima junto a los ahora imputados.

El 28 de enero, los acusados fueron vistos saliendo del inmueble a bordo de una camioneta roja, regresando minutos después.

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El hombre asesinado era bombero de Tlaquepaque. Foto: N+

Ese mismo día, a las 7:54 horas, el bombero fue localizado sin vida dentro de una vivienda en la calle Jacarandas, colonia La Noria, en San Pedro Tlaquepaque. El cuerpo presentaba lesiones ocasionadas con un objeto corto contundente

¿Cómo fueron detenidos los sospechosos del asesinato del bombero de Tlaquepaque?

El 13 de febrero de 2026, se llevó a cabo un cateo en el inmueble señalado dentro de la investigación, donde fueron localizadas pertenencias de la víctima, además de manchas hemáticas y otros indicios

Tras reunir estos elementos, las autoridades lograron la captura de Mercedes “N” y Daniel “N”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado en sus modalidades de premeditación y ventaja, así como por el delito de parricidio.

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