Menor Muere Ahogado en una Presa de Tlajomulco Cuando se Divertía Con sus Amigos

Como cada domingo, niñas, niños, jóvenes y adultos, acudieron a la presa ‘La Reventada’ en el fraccionamiento Los Cántaros, en Tlajomulco. Sin embargo, la alegría terminó en tragedia cuando un adolescente de 16 años ingresó al agua y no salió.

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Elementos de Protección Civil Jalisco acudieron hasta el punto para buscar al menor, así como bomberos municipales en coordinación con policías y paramédicos.

¿Qué se sabe del accidente?

De acuerdo con testigos, el menor estaba en compañía de sus amigos cuando ocurrió el accidente. Cabe mencionar que, de acuerdo con visitantes de la presa, esta zona carece de vigilancia.

“Andaban dos en una tabla nadando y pues iban nadando y uno se hundió, y se aventaron los amigos y lo sacaron, y ya cuando sacaron al otro le gritaron ‘vente para acá’ y en vez de regresarse le dio más para adentro y ya cuando voltearon otra vez ya no estaba [...] Gritaba que lo ayudaran, pero ya cuando estaba muy adentro”, mencionó un testigo.

Después de varias horas de búsqueda, el cuerpo del adolescente fue localizado y entregado al personal de servicios médicos municipales, quienes confirmaron su muerte. De acuerdo con familiares de la víctima, era vecino de la colonia Colinas de la Cruz.

Javier Sandoval / N+

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