Mujer Apuñala a su Esposo con Discapacidad Tras una Discusión en Zapopan

En medio de una riña marital una mujer apuñaló a su esposo afuera de su casa, ubicada en la colonia Miramar, en Zapopan. El hombre fue atendido por una lesión en el brazo.

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Todo ocurrió afuera de una vivienda ubicada sobre la calle Puerto Alvarado, al cruce con Puerto Chamela, donde una discusión de pareja escaló hasta el grado de que la mujer tomó un objeto punzocortante para atacar a su esposo, un hombre que, por cierto, desde hace varios años vive con una discapacidad motriz tras haber sufrido la amputación de ambas piernas.

La víctima pidió ayuda de vecinos

El reporte lo hicieron vecinos, quienes señalaron que el hombre permaneció en el suelo pidiendo ayuda. Al arribo de paramédicos de la Cruz Verde, localizaron a la víctima sobre la vía pública; tras la valoración, detectaron que presentaba una herida con arma punzocortante en uno de los brazos.

La lesión requirió el traslado hospitalario para sutura, mientras que policías de Zapopan, que acudieron también para atender el reporte, se entrevistaron con el afectado. Este confirmó que la agresora fue su pareja sentimental, la cual, posterior a herirlo, escapó del lugar.

El caso fue turnado a un Ministerio Público para que se investigue bajo qué circunstancias la mujer terminó hiriendo a su propio esposo. En tanto, el hombre lesionado fue reportado fuera de peligro.

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