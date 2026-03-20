Mueren Tres Personas al Quedar Atrapadas Durante Incendio de Casa en Monclova

Tres personas murieron al quedar atrapadas en interior de una casa que se incendió en la colonia Independencia, municipio de Monclova, Coahuila. Los hechos ocurrieron este viernes 20 de marzo en el domicilio de la calle Rubén Jaramillo 221.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandra, Yeremi y su pequeña hija. El propietario del inmueble, Luis Casillas, señaló que el siniestro pudo haber sido ocasionado por un cortocircuito; él y su nieto lograron ponerse a salvo.

Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública trabajaron para controlar el incendio. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

Incendio arrasa con planta recicladora en ejido La Unión en Torreón

Un incendio de gran magnitud consumió una planta recicladora y varios autobuses durante la madrugada del 11 de marzo en el ejido La Unión en Torreón. El fuego se propagó rápidamente debido a las ráfagas de viento.

Noticia relacionada: Incendio Consume Planta Recicladora y Autobuses en Ejido La Unión en Torreón

Elementos de Bomberos y corporaciones de distintos municipios lograron controlar el siniestro tras un amplio operativo. El fuego se originó en la planta recicladora y se extendió a un predio contiguo, mientras autoridades realizaron peritajes para determinar las causas del incendio.

Incendio Arrasa con Planta Recicladora y Flota de Autobuses en Torreón.

Historias recomendadas: