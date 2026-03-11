Incendio Consume Planta Recicladora y Autobuses en Ejido La Unión en Torreón

La madrugada de este miércoles 11 de marzo, un incendio devastador consumió una planta recicladora y una flota de autobuses en el ejido La Unión en Torreón. El fuego, avivado por las ráfagas de viento, generó pánico entre los habitantes de las colonias y ejidos colindantes.

La coordinadora de Protección Civil de La Laguna, Verónica González, informó que el incendio se encuentra completamente controlado gracias al operativo desplegado por los cuerpos de emergencia y múltiples unidades de Bomberos.

Verónica mencionó que se solicitó el apoyo de los municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro, así como de varias empresas que colaboraron con el suministro de agua para controlar el incendio.

El incendio se originó en la planta de reciclaje, aunque las causas aún no han sido determinadas, y alcanzó camiones de transporte de un predio aledaño. Las autoridades realizan peritajes en un área de 10 mil metros cuadrados para determinar el origen del fuego; no se reportaron personas lesionadas.

Incendio en casa de adulta mayor moviliza a cuerpos de emergencia en Gómez Palacio

Cerca del mediodía de este martes 10 de marzo del 2026, se registró un fuerte incendio en una casa ubicada en la colonia Trincheras de Gómez Palacio, donde una perra perdió la vida.

El lugar es habitado por la señora Margarita Dolores de 78 años, quien se encontraba calentando el agua usando una resistencia, el comandante de Bomberos comentó que el siniestro fue originado por una instalación eléctrica inadecuada.

La mujer logró salir, sin embargo, nada se pudo hacer para rescatar a su mascota. El fuego se expandió al segundo piso donde un tejabán de madera quedó completamente dañado.

El incendio fue atendido por elementos del cuerpo de Bomberos, paramédicos de Cruz Roja, Protección Civil y Policía Municipal.

