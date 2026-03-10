Disparos Provocan Movilización Policiaca al Sur de Saltillo

Cerca del mediodía de este martes 10 de marzo, se reportaron detonaciones de arma de fuego en el sur de la ciudad de Saltillo en la colonia Lomas de Lourdes. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando presuntamente un hombre fue agredido en la colonia Niños Héroes.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Acción y Reacción acudieron al lugar y lograron la detención de dos hombres presuntamente involucrados. Un tercer sujeto intentó evadir a las autoridades, pero posteriormente fue localizado en la colonia Lomas del Refugio.

Al momento de su localización, varios individuos salieron con armas blancas para intentar evitar su arresto, por lo que los elementos policiales realizaron disparos al aire con el fin de dispersar a las personas presentes.

Finalmente, un total de ocho personas fueron detenidas, entre ellas los tres presuntos responsables de la agresión. Las autoridades descartaron que se haya tratado de un enfrentamiento, así como la existencia de personas lesionadas o víctimas mortales durante el operativo.

Una fuerte movilización policiaca se registró en el Mercado Alianza de Torreón, luego de que un hombre resultara lesionado por arma de fuego durante una presunta discusión el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con los reportes, el hombre se encontraba conversando con otro sujeto cuando la situación se tornó violenta y uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó, hiriéndolo a la altura de la pelvis.

El agresor huyó del lugar a bordo de una motocicleta, lo que provocó alarma entre comerciantes y clientes del mercado, quienes buscaron resguardarse tras escuchar las detonaciones. El lesionado fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Horas más tarde, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron la detención del presunto responsable, identificado como el principal sospechoso de la agresión. Las primeras investigaciones apuntaron a que el ataque habría estado relacionado con un conflicto personal por un adeudo económico

