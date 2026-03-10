Esperan Posible Formación de Tornados y Torbellinos al Noreste de México

Este 10 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitió un aviso especial dirigido a los estados del noreste de México, ante la presencia de condiciones atmosféricas severas que podrían generar afectaciones importantes en la región.

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén rachas de viento que podrían oscilar entre los 80 y 100 km/h, acompañadas de marcada inestabilidad. Estas condiciones favorecen la posible formación de torbellinos en el noroeste de Tamaulipas y el norte de Nuevo León, así como la probabilidad de tornados al norte del estado de Coahuila.

Además, se pronostican precipitaciones de moderadas a fuertes en Coahuila, mientras que en Nuevo León y Tamaulipas se esperan lluvias que irán de ligeras a fuertes, dependiendo de la zona.

Este panorama ha generado inquietud entre la población de las áreas señaladas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y extremar precauciones ante posibles cambios repentinos en las condiciones del clima.

¿Qué debes hacer durante un tornado?

Según Protección Civil, durante un tornado debes resguardarte en la parte más baja del inmueble o en una habitación interior sin ventanas, proteger tu cabeza y mantenerte alejado de vidrios. Si estás en la calle, busca refugio en un edificio; si no es posible, recuéstate en una zona baja del terreno y evita puentes. En lugares públicos, sigue las indicaciones del personal y permanece en áreas seguras. Mantente informado, conserva la calma y no salgas hasta que la autoridad lo indique.

Conoce las medidas de #Autoprotección ante un #Tornado con estas recomendaciones: pic.twitter.com/kmUY3wY6YX — Protección Civil Coahuila (@PCcoahuila) March 10, 2026

