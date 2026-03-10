Video: Extraño Fenómeno Meteorológico Causa Alarma en Veracruz; Expertos Revelan De Qué se Trató

Durante la tarde del pasado lunes 9 de marzo se reportó la formación de un remolino compuesto en su estructura de humo y polvo, situación que alarmó y sorprendió a los habitantes de la localidad de El Salmoral, municipio de La Antigua, muy cerca de la ciudad y puerto de Veracruz.

Video Remolino Sorprende a Habitantes de El Salmoral en la Antigua, Veracruz | N+

Este fenómeno fue documentado en video por Joaquín Basilio y difundido mediante sus redes sociales. El meteorólogo Isidro Cano, fue el encargado de explicar a Nmás, que fue lo que se vio en los campos de El Salmoral.

“Se trató de un litometeoro es un fenómeno atmosférico está conformado por partículas solidas y la consecuencia fue el viento, era un cañal que se estaba quemando y encontró temperaturas altas en su superficie a diferencia de la capa de aire que tenía encima, y dieron lugar a la formación de un vórtice”

Quienes presenciaron la formación de este fenómeno atmosférico dieron a conocer que tuvo una muy corta duración de apenas unos segundos y que no ocasionó ningún tipo de daños en la zona donde ocurrió. Se informó que solo causó alarma entre los habitantes de la zona quienes confundieron este fenómeno con un tornado.

Noticia relacionada: Se Forma Tromba Marina En el Lago de Chapala

¿Cuál es la diferencia entre un litometeoro y un tornado?

Según los expertos en la materia atmosférica la principal diferencia entre un litometeoro y un tornado, es que el primero de estos fenómenos se trata principalmente de la suspensión o transporte de partículas sólidas secas (polvo, arena, humo) en la atmósfera, mientras que el segundo, es decir el tornado, es un vórtice de aire rotatorio violento y húmedo conectado a una nube de tormenta. Convirtiéndolo en un peligro para quienes se encuentran en la cercanía cuando se llegan a formar.

Historias Recomendadas:

FPF