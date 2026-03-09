Manchas de Hidrocarburo son Detectadas por Pescadores en Zona de Captura de Alvarado, Veracruz

Sobre aguas del golfo de México, la contaminación de hidrocarburo tras el derrame que se detectó a inicios de este mes de marzo frente a costas de Pajapan, Veracruz, en la zona del sur del estado, aún continúa. Las corrientes marinas siguen dispersando el crudo por diversas zonas.

El equipo de N+ arribó hasta el municipio de Alvarado, donde se pudo constatar que entre las olas siguen navegando las manchas de hidrocarburo que tienen un volumen de aproximadamente diez centímetros y es lo que está afectando ya al sector pesquero en la zona costera de dicho municipio.

Este hidrocarburo que se derramó desde el pasado lunes dos de marzo, y no se ha indicado hasta este día el origen de esta contaminación, ya ha recalado hasta la zona de captura de los pescadores del municipio de Alvarado.

No se descarta que lleguen más manchas de hidrocarburo a Veracruz y Boca del Río

Guillermo, uno de los pescadores de la zona que ha resultado afectado, indica que hoy no pudieron levantar sus redes, ya que se encontraban impregnadas de crudo tanto en la zona superior como en la inferior.

“Principalmente nos afecta en las redes; hoy no pudimos levantarlas, tuvimos que dejar tiradas, estaban muy impregnadas de crudo, tanto encima como abajo”.

Los hombres de mar perdieron varios tendidos de redes y optaron por no subir a la embarcación para no tener más daños en sus artes de pesca, que son sus herramientas, las cuales, tras el arribo de crudo, las perdieron todas.

Cabe destacar que el crudo les llega a los pescadores en la temporada de captura más importante para ellos, debido a que comienza la cuaresma, la cual incrementa la demanda de productos del mar.

“A nosotros nos estaba yendo muy bien; vienen cardúmenes de bacalao ahorita en la cuaresma”.

A decir de los pescadores, no se descarta que en los próximos días más manchas de chapo lleguen a las playas de esta región costera de Veracruz. Tampoco se descarta que las corrientes marinas arrastren el crudo más al norte, frente a la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. Hasta este momento no se han detectado barreras flotantes de contención de hidrocarburos.

