Familia Vuelca en Carretera Antigua a Monclova; Muere Madre y Dos Resultan Lesionados

Un accidente automovilístico ocurrió en el kilómetro 21 de la carretera federal 57, conocida como La Antigua a Monclova, cerca de la presa Palo Blanco, situación que dejó como saldo una mujer sin vida y dos personas lesionadas.

Según reportes, el percance ocurrió cuando una camioneta se salió del camino y cayó a un barranco de aproximadamente 90 metros. En el vehículo viajaba una familia integrada por padre, madre e hija, quienes se dirigían hacia Ramos Arizpe, cuando al tomar una curva cerrada el conductor perdió el control debido a que el pavimento se encontraba mojado por la lluvia.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe y cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras el reporte ciudadano. En el sitio se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales, mientras que el padre y la menor fueron trasladados a hospitales de Saltillo para recibir atención médica.

Motociclista cae a barranco en Gómez Palacio

Un hombre de 47 años resultó gravemente lesionado luego de sufrir un accidente mientras conducía su motocicleta en una zona rural de Gómez Palacio. El percance ocurrió cuando el conductor perdió el control de la unidad al tomar una curva en la carretera Gregorio García–ejido Arcinas y terminó cayendo a un barranco.

Noticia relacionada: Motociclista Pierde el Control y Cae a Barranco en Gómez Palacio; Se Reporta Grave

El lesionado, identificado como Juan Méndez, fue auxiliado por cuerpos de emergencia y trasladado a la Clínica 46 del IMSS, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico severo y diversas lesiones.

Historias recomendadas: